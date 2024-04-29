Назначен новый представитель ВОЗ в России

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Врач Батыр Бердыклычев назначен представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом пресс-служба представительства сообщила ТАСС.
Отмечается, что новый глава приступил к выполнению обязанностей.
До назначения на эту должность врач работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции.
Ранее пост представителя ВОЗ занимала Мелита Буйнович. Она завершила свою миссию в Москве в январе текущего года. После неё временно исполняющим обязанности была назначена спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России Бахтыгуль Каррыева.
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До назначения на эту должность врач работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции.
Ранее пост представителя ВОЗ занимала Мелита Буйнович. Она завершила свою миссию в Москве в январе текущего года. После неё временно исполняющим обязанности была назначена спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России Бахтыгуль Каррыева.
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Анастасия Чинкова