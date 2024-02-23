Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США

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Эквадор отменил отправку устаревшего российского вооружения в США из-за ситуации на Украине, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN.
Он также отметил, что не был проинформирован о намерении американской стороны направить полученное вооружение на Украину, и признался, что был удивлен, узнав об этом.
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