Эквадор не намерен поставлять оружие Украине

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Эквадор не будет поставлять оружие на Украину, об этом заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд, в ходе заседания комиссии парламента.
«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — заявила Соммерфельд, отвечая на вопрос депутата о том, планирует ли страна поставлять вооружение в помощь ВСУ.
Напомним, ранее в Минфине Украины заявили, что Япония стала первой страной по объёму поставок военной помощи Киеву за 2024 год. Токио уже выдал около 2,2 миллиардов долларов в помощь Вооружённым силам Украины. При этом, часть этих средств отправлена Киеву в виде грантов, остальная же — в виде займа.
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Евгения Парфентьева