Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»

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Глава городского округа Электросталь Инна Волкова вместе с депутатами и представителями Общественной палаты проконтролировала работу котельной «Восточная». По словам волковой, сейчас теплоноситель подаётся в соответствии с температурным графиком.
«Ситуация с подачей ресурса стабильна. Некоторые дома ещё не прогреты. Все их мы знаем. Поэтапно сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы, ремонтные бригады устраняют утечки на теплотрассах. Кроме того, специалисты заводской котельной, которая подпитывает АО «ВКС» горячей водой, начали подготовку резервных теплообменников», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Она пояснила, что это задел на будущее. Теплообменники будут подключать во время сильных холодов или ремонта остального оборудования.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.
В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.
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Лора Луганская