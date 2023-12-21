В Новых Химках устранили утечку теплоносителя и восстановили подачу тепла

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подача тепла потребителям в микрорайоне Новые Химки осуществляется в полном объёме, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Там пояснили, что в среду вечером остановилась работа тепловой станции, в нескольких многоквартирных домах отключили отопление. Причиной стала утечка теплоносителя, сейчас её устранили.
Там уточнили, что во время работ по отключению неисправного участка трубопровода во всех домах продолжалась циркуляция теплоносителя.
В пресс-службе добавили, что для контроля и координации ремонтных работ на теплосети в Химках дважды в день проводятся совещания оперативного штаба. В его состав входят сотрудники администрации, управления ЖКХ, специалисты Мосэнерго и управляющих компаний.
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«Из-за утечки теплоносителя произошла кратковременная остановка районной тепловой станции-240 на улице Панфилова. Она обеспечивает теплом более 200 домов в Новых Химках. Бригада ТСК «Мосэнерго» отключила повреждённый участок. Параметры отопления в домах, подключённых к тепловой станции, были восстановлены 21 декабря в 1:30», – сказали ТАСС в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что для контроля и координации ремонтных работ на теплосети в Химках дважды в день проводятся совещания оперативного штаба. В его состав входят сотрудники администрации, управления ЖКХ, специалисты Мосэнерго и управляющих компаний.
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Лора Луганская