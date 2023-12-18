Ситуацию в электростальской котельной «Восточная» стабилизировали, идёт ремонт теплотрасс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сотрудники частной компании «ВКС» вместе с работниками предприятий, коммунальщиками города и региона стабилизировали ситуацию в котельной «Восточная». Об этом сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова. Она пояснила, почему не во всех квартирах одноимённого микрорайона сейчас тепло.
«Связано это не только с точечными случаями недостаточной циркуляции ресурса во внутридомовых системах, но и с утечками на теплотрассе. Идёт ремонт на улицах Спортивной и Карла Маркса. При проведении работ стараются не отключать жилой фонд, а проводят запитку по резервной схеме. Заявки от жителей передаются управляющим компаниям и дежурным бригадам», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Она обратила внимание на то, что коммунальщики проводят наладку внутридомовых систем. На это требуется время.
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.
В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.
Читайте также:
В Восточном районе Электростали налаживают тепло после устранения неполадок в котельной
В электростальской котельной «Восточная» устранили сбои насосного оборудования
В Электростали в зоне работы проблемной котельной «Восточная» налаживают внутридомовые системы
Лора Луганская