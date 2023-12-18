Ситуацию в электростальской котельной «Восточная» стабилизировали, идёт ремонт теплотрасс

Сотрудники частной компании «ВКС» вместе с работниками предприятий, коммунальщиками города и региона стабилизировали ситуацию в котельной «Восточная». Об этом сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова. Она пояснила, почему не во всех квартирах одноимённого микрорайона сейчас тепло.