В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в уходящем году построили и модернизировали 48 котельных. Такие данные привёл министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В целом мы построили либо модернизировали в этом году 48 источников теплоснабжения – котельных. Также в текущем году поменяли более 50 км тепловых сетей. Помимо этого, выполнено около 10% работ от запланированного в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», – сказал Самарин, выступая в эфире телеканала «360».По словам министра, на реализацию программы направлено около 23 млрд рублей. Она предполагает более 200 различных мероприятий.
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Лора Луганская