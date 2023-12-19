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В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных

19 декабря 2023, 22:55
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в уходящем году построили и модернизировали 48 котельных. Такие данные привёл министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В целом мы построили либо модернизировали в этом году 48 источников теплоснабжения – котельных. Также в текущем году поменяли более 50 км тепловых сетей. Помимо этого, выполнено около 10% работ от запланированного в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», – сказал Самарин, выступая в эфире телеканала «360».
По словам министра, на реализацию программы направлено около 23 млрд рублей. Она предполагает более 200 различных мероприятий.


Самарин добавил, что власти Московской области рассчитывают до конца года подписать два концессионных соглашения по системам теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дмитрове и Лобне. Ранее в регионе заключили концессионные соглашения суммарно на 100 млрд рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Генпрокуратура внесла изменения в правила перелётов пассажиров с детьми
19 декабря 2023, 22:09

Фото: iStock/encrier

По указанию главы генпрокуратуры РФ Игоря Краснова, в правила перелётов пассажиров с детьми в России были внесены изменения, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», - прокомментировали ситуацию представители Генпрокуратуры.

Отмечается, что проверка была инициирована после многочисленных обращений от граждан РФ, а также сообщений в средствах массовой информации, о нарушении авиакомпаниями требований закона. Родителей и малолетних детей нередко сажали отдельно друг от друга.

При этом, некоторые компании всё же предусмотрели возможность пересаживать детей до 12 лет к разным сопровождающим их взрослым, при условии, что билеты пассажиров относятся к разным классам обслуживания.

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#генпрокуратура
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Около 500 человек приняли участие в молодёжном образовательном интенсиве в Подмосковье
19 декабря 2023, 22:05

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Химках завершился трёхдневный образовательный интенсив Медиашкола Подмосковья. Это один из флагманских молодёжных проектов Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Креативная молодёжь училась писать тексты, готовиться к съёмкам, брать интервью, сочинять сценарии, снимать видео, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие около 500 человек. Наставниками школы стали журналисты, блогеры, ведущие, продюсеры, фотографы, операторы, PR-специалисты.
«Министерство занимается не только молодёжной политикой в регионе, но и информационной. Мы очень заинтересованы в поиске талантливых и творческих ребят, прокачке будущих журналистов, фотографов, операторов. Медиашкола Подмосковья объединила молодёжь, увлекающуюся медиа. Участники проекта ведут соцсети своих молодёжных центров, освещают события в своих городах или только пробуют себя в роли корреспондента или блогера», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Министр уверена, что полученные знания помогут ребятам выбрать конкретное направление развития.
«Это кадровый резерв. Сегодня мы обучаем их в Медиашколе, а завтра они станут крутыми профессионалами, которые будут работать в ведущих СМИ, рассказывать о нашем Подмосковье и не только», – сказала Швелидзе.
Одним из главных событий мероприятия стал паблик-ток на тему будущего медиаиндустрии. Перед ребятами выступили руководитель контент-центра и SMM-направления платформы «Россия – страна возможностей» Патриция Костина, руководитель направления продвижения и аналитики «ВКонтакте» Николай Афиногенов и блогер Алексей Костыркин. Обсуждали искусственный интеллект, нейросети, новые видео-форматы. Модератором встречи стала ведущая Comedy Radio Надя Бобрышева. В рамках собственного мастер-класса она рассказала, как задавать вопросы на интервью.

Федеральный тренер по эффективной коммуникации, член Глобальной федерации спикеров Мария Смолина поделилась секретами самопрезентации и рассказала, как построить устойчивую и успешную репутацию журналиста. Кинопродюсер Эльбор Чернов провёл мастер-класс по эффективным методам планирования, которые помогут сократить время на выполнение задач. О структуре и сценарии видеоматериала поговорили со сценаристом и режиссёром Алексеем Громыко.

Кульминацией Медиашколы стала панельная дискуссия «Медиагоризонты. Трансформация и рост». Представители СМИ Московской области, в том числе «Радио 1», телеканала 360 и Информационного агентства «Контент-центр», рассказали о текущем состоянии и будущем региональных медиа.

Затем участники образовательного интенсива представили экспертам свои медиапродукты, разработанные в ходе трехдневного обучения. Авторы лучших работ получили приглашение на стажировку в СМИ Подмосковья и МИСК.

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В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам
19 декабря 2023, 21:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство труда РФ предложило со следующего года предоставлять возможность всем трудоспособным гражданам проходить бесплатное переобучение по востребованным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Минтруд представил проект программы переобучения по востребованным направлениям на предстоящий год. Согласно им, предлагается предоставлять бесплатное переобучение для всех граждан по специальностям и профессиям, перечь которых будет определять правительство, учитывая кадровую потребность областей.

Также в рамках проекта планируется трудоустраивать на востребованные направления граждан с инвалидностью, людям, осуществляющими уход за ребёнком и другим категориям граждан.

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Большинство подмосковных горок и тюбинговых трасс уже прошло регистрацию
19 декабря 2023, 20:57

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Большинство владельцев зимних аттракционов зарегистрировало их. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Ближе к новогодним праздникам нарушений становится меньше. Большинство владельцев зимних горок и тюбинговых трасс уже зарегистрировали их в управлении Гостехнадзора Минэкологии. Однако проверки всё равно необходимы, так как возможны и другие нарушения, связанные с обустройством и эксплуатацией зимних аттракционов», – отметил Фирсов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
По его словам, за неделю сотрудники областного Гостехнадзора проверили 24 зимних аттракциона и выявили два незарегистрированных объекта в городских округах Власиха и Павловский-Посад. В администрации муниципалитетов отправили предостережения о недопущении нарушений обязательных требований.

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В Мособлдуме обсудили помощь жителям Подмосковья с инвалидностью
19 декабря 2023, 20:42

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области сегодня проживают более 380 тыс инвалидов и 29,5 тыс детей с инвалидностью. Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. На расширенном заседании комитета обсудили тему реализации прав инвалидов, сообщается на сайте регионального парламента.
По словам депутата, Мособлдума и центральные исполнительные органы за последние годы приняли ряд законов по поддержке инвалидов.
«Была введена ежегодная выплата в 13 тыс рублей семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах. В 2023 году эту выплату получили более 4 тыс семей. Более 2 тыс. жителей Подмосковья получают ежемесячную выплату в 28 тыс рублей на уход за инвалидами», – рассказал Голубев.
Также, по его словам, недавно была введена новая ежемесячная выплата на 18 тыс рублей по уходу за ребёнком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Эту выплату оформили более 600 подмосковных семей.

Помимо этого, Голубев напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где был создан Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там программу реабилитации уже прошли более 100 участников СВО.

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#московская область
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К голосовому помощнику приложения «Подмосковные стройки» обратились 2,5 тыс раз
19 декабря 2023, 20:14

Фото: пресс-служба Госстройнадзора МО

С начала работы голосового помощника Алиса в приложении «Подмосковные стройки» сервис получил около 2,5 тыс запросов от жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госстройнадзора Московской области.
«Все пожелания направлены разработчикам, и Алиса получит дополнительные навыки – например, научится чётче распознавать упоминание корпусов, секций и чисел. В приложение также внесены сведения о расположении и статусе строительства социальных объектов. Голосового помощника можно спрашивать о строительстве школ, поликлиник, детсадов и других объектов», – говорится в сообщении.
С апреля этого года путём голосового поиска можно узнать об этапах строительных работ многоквартирных домов региона. Для этого нужно дать Алисе команду: «Узнай у «Подмосковных строек», как строится жилой комплекс», далее название и номер дома.

Пользоваться голосовым поиском информации можно с мобильного телефона, «умной колонки» или стационарного компьютера.

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#московская область
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Запущен паром «Генерал Черняховский», который совершит беспилотный рейс
19 декабря 2023, 19:37

Фото: istockphoto/rarrarorro

Первое в РФ морское судно совершит полностью беспилотный рейс.
Экопаром «Генерал Черняховский», который обслуживает морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, отправлен на линию Усть-Луга - Калининград.

Об этом информирует корреспондент ТАСС с церемонии запуска, состоявшейся в рамках международного форума «Цифровая транспортация».

В торжественной церемонии в формате видео-участия поучаствовал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, замминистра транспорта Александр Пошивай, президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы», - отметил Белоусов.
По его словам, запуск парома в автономном режиме является результатом работы, которая длилась несколько лет.

«Это огромные паромы, двухсотметровые. Это, для сравнения, два футбольных поля длиной. Я очень горжусь командой, которая занималась внедрением, потому что несколько раз побывал на паромах, просто оценил трудовой подвиг коллег, которые заставили собственно системы корабельные работать в автономной навигационной системе воедино и слаженно», - отметил Николай Пожидаев.
«Генерал Черняховский» является первым в России морским экопаромом с автономным управлением, который способен работать на стратегически важной линии между морскими портами Усть-Луга и Калининград. Судно заказало ФГУП «Росморпорт». Его оборудовали системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.

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#россия
#новости
#общество
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Метеоролог Позднякова назвала основную причину резкого потепления в Москве
Метеоролог Позднякова: Такая погода установилась из-за циклона
19 декабря 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что резкое потепление в Москве установилось из-за циклона, в центре которого мы находимся.
По словам специалиста, сейчас мы располагаемся как раз в тёплом секторе этого циклона.

«Благодаря своей глубине, циклон закачивает большие порции тёплого воздуха с юга. Закачка идёт практически по Средиземному морю. Поэтому у нас температура сейчас положительная. И в течение дня, и прошедшей ночью она способствует таянию снега. Поэтому даже те сосульки, которые образовались за предыдущий период, начинают таять под воздействием тепла, которое принёс атлантический циклон», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

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#сосульки
#циклон
#погода
#зима
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Автомобили из китайских комплектующих начали собирать на заводе в Калуге
Кроссоверы из машинокомплектов из КНР начали собирать на заводе ПСМА в Калуге
19 декабря 2023, 19:02

Фото: iStock/Traimak_Ivan

На заводе ПСМА в Калуге запущена сборка среднеразмерных кроссоверов из китайских комплектующих. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павла Безрученко.
Отмечается, что компания занимается сборкой автомобилей из комплектующих, закупленных в Китае.

Ранее «Автомобильные технологии» были лишь дистрибьютором и поставщиком комплектующих, а также занимались поставкой в Россию автомобилей французской марки Peugeot по параллельному импорту.

Представитель фирмы заявил, что в будущем компания планирует перейти на полный цикл производства.

Безрученко отметил, что первые автомобили, выпущенные на калужском заводе, будут стоить около четырёх миллионов рублей.

Напомним, что до 2022 года на заводе ПСМА в Калуге производилась сборка автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Но после ухода производителей с российского рынка, в цехах начали собирать отечественные машины.

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