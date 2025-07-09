Глава Фонда кино Абхазии извинился за свои слова о российских туристах

09 июля 2025, 10:55

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария попросил прощения за свои нелестные высказывания в адрес россиян, приезжающих отдыхать в республику.





Напомним, что на днях в соцсетях было опубликовано видео, на котором Басария сделал несколько провокационных заявлений. Он сказал, что в Абхазии российские туристы покупают дешёвые путевки, отдыхают лишь на территории отелей, не ездят на экскурсии, не посещают клубы и вечеринки. Глава фонда кино также сообщил, что действия крупных туроператоров в Абхазии является «угрозой экономической безопасности» республики.

«<…> Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — сказал Басария.