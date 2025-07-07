Татьяну Васильеву ограбили во время отдыха в Абхазии
Актрису Татьяну Васильеву ограбили в Абхазии, куда она отправилась отдыхать с подругой. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Инцидент произошёл в Гаграх. Пока 78-летняя артистка купалась в море, у неё украли iPhone последней модели. Телефон ей подарили сын Филипп и невестка Мария, набирающие популярность в соцсетях.
Больше всего после кражи семья испугалась за личные данные, включая доступ к счетам Васильевой, который могли получить злоумышленники. Но их кражи удалось избежать за счёт оперативной блокировки.
К слову, Васильева не держит зла на преступников. После произошедшего она заявила, что хочет купить дом в Абхазии.
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