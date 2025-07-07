Татьяну Васильеву ограбили во время отдыха в Абхазии

У актрисы Васильевой украли iPhone последней модели в Абхазии
Татьяна Васильева (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Актрису Татьяну Васильеву ограбили в Абхазии, куда она отправилась отдыхать с подругой. Об этом сообщает «Экспресс газета».



Инцидент произошёл в Гаграх. Пока 78-летняя артистка купалась в море, у неё украли iPhone последней модели. Телефон ей подарили сын Филипп и невестка Мария, набирающие популярность в соцсетях.

Больше всего после кражи семья испугалась за личные данные, включая доступ к счетам Васильевой, который могли получить злоумышленники. Но их кражи удалось избежать за счёт оперативной блокировки.

К слову, Васильева не держит зла на преступников. После произошедшего она заявила, что хочет купить дом в Абхазии.

Анастасия Чинкова

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