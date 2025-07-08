«Не будет даже электричества»: В ГД оценили нападки на россиян в Абхазии

08 июля 2025, 23:54

Милонов: без россиян в Абхазии не будет ни кино, ни электричества

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Экономика Абхазии зависит от российских туристов. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.





Напомним, директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария назвал российских туристов, которые не ходят в рестораны и не посещают экскурсии, угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики, поскольку из-за них бизнес несет убытки.



Милонов считает, что подобные заявления являются проявлением «каких-то третьих тёмных сил», которые желают своей родине полного провала.





«Экономика любимой многими Абхазии построена на туризме из России. Не будет "экономных россиян" — не будет ни Фонда кино Абхазии, ни кино, ни даже электричества, чтобы посмотреть фильм по телевизору», — отметил Милонов в беседе с RT.

«Годовая выручка турбизнеса Абхазии в летний сезон от российских туристов — 45-60 млрд рублей. Для сравнения — бюджет Абхазии на 2025 год составляет 18 млрд рублей, из которых 5,3 млрд — российские дотации. Делайте выводы», — заявили в АТОР.