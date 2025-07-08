«Не будет даже электричества»: В ГД оценили нападки на россиян в Абхазии
Милонов: без россиян в Абхазии не будет ни кино, ни электричества
Экономика Абхазии зависит от российских туристов. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария назвал российских туристов, которые не ходят в рестораны и не посещают экскурсии, угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики, поскольку из-за них бизнес несет убытки.
Милонов считает, что подобные заявления являются проявлением «каких-то третьих тёмных сил», которые желают своей родине полного провала.
«Экономика любимой многими Абхазии построена на туризме из России. Не будет "экономных россиян" — не будет ни Фонда кино Абхазии, ни кино, ни даже электричества, чтобы посмотреть фильм по телевизору», — отметил Милонов в беседе с RT.
В свою очередь «Газета.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщает, что Абхазия зарабатывает на российских туристах до 60 млрд рублей ежегодно.
«Годовая выручка турбизнеса Абхазии в летний сезон от российских туристов — 45-60 млрд рублей. Для сравнения — бюджет Абхазии на 2025 год составляет 18 млрд рублей, из которых 5,3 млрд — российские дотации. Делайте выводы», — заявили в АТОР.