Глава Фонда развития экономики Клименко: Telegram не выполнит требования властей
Шансы на то, что Telegram выполнит требования российских властей, практически отсутствуют. Такое мнение в эфире НСН высказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, Роскомнадзор мог бы смягчить требования к мессенджеру, если бы его руководство передавало данные о номерах телефонов, используемых при звонках внутри сервиса. Клименко считает, что этого было бы достаточно для борьбы с телефонными мошенниками, и тогда вопрос о создании российского офиса или уплате налогов мог бы отойти на второй план.
Однако, по мнению эксперта, Telegram не пошёл на такие шаги. В результате Роскомнадзор выдвинул ряд требований, выполнить которые сложно.
Эксперт также отметил противоречивые заявления российских чиновников о будущем мессенджера. По его словам, из-за отсутствия единой позиции государства вокруг Telegram возникла «искусственно созданная напряжённость», в которой сейчас живёт общество.
