«Сервис на три буквы»: Экс-советник президента раскрыл возможную судьбу Telegram в России
Telegram в России теоретически могут признать экстремистской платформой, а любые платежи внутри сервиса квалифицировать как криминальные.
Об этом НСН заявил бывший советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко. По его словам, такой шаг мог бы стать действенным способом подтолкнуть пользователей к переходу в Max или к отказу от Telegram.
Если запретить оплаты, у людей появится много бытовых и технических проблем. В итоге часть аудитории выберет Max, часть — уйдёт в другие новые мессенджеры, а кто-то останется в Telegram, продолжив пользоваться им через «сервис на три буквы», отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что создатель мессенджера Павел Дуров подозревается в содействии террористической деятельности.
Читайте также: