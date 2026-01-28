Глава ФПБК Бородин призвал сажать проституток на 10 лет

28 января 2026, 13:42

Фото: iStock/Motortion

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за занятие проституцией. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Ридус».





Политик отметил, что участницы незаконной профессии часто отделываются лишь небольшими штрафами.





«Отправлять в колонию нужно всех участников этого незаконного бизнеса. Проституток следует лишать свободы на срок до 10 лет, а сутенеров наказывать еще жестче. Всевозможные бордели — это рассадники опасных венерических инфекций. Кроме того, в борделях часто устанавливают видеокамеры для дальнейшего шантажа», — заявил Бородин.