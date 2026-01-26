Достижения.рф

Названы самые распутные страны мира

Самыми распутными странами мира назвали Австралию, Бразилию и Грецию
Фото: iStock/Andrii Lysenko

Исследование, проведенное ресурсом World Population Review, выявило три страны с самым высоким уровнем сексуальной распущенности. Об этом сообщает издание Greek Reporter.



Первое место занимает Австралия, где среднее количество сексуальных партнеров достигает 13. Возраст, в котором жители страны впервые вступают в интимные отношения, составляет 17 лет.

Бразилия расположилась на втором месте с 9 партнерами в среднем, а Греция замыкает тройку лидеров с показателем 10. В рейтинг также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

Для составления этого международного индекса учитывались шесть факторов: количество партнеров, возраст начала половой жизни, легальность проституции, общественная приемлемость добрачного секса и распространенность заболеваний, передающихся половым путем. Исследование охватило 45 стран по всему миру.

Дарья Осипова

