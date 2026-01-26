Названы самые распутные страны мира

26 января 2026, 08:15

Самыми распутными странами мира назвали Австралию, Бразилию и Грецию

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Исследование, проведенное ресурсом World Population Review, выявило три страны с самым высоким уровнем сексуальной распущенности. Об этом сообщает издание Greek Reporter.