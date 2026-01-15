«Электронные проститутки, место которым в ИК»: Милонов о моделях OnlyFans

15 января 2026, 16:50

Милонов заявил, что моделям OnlyFans место в колонии

Виталий Милонов (Фото: Телеграм/govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что все модели OnlyFans, эскортницы и проститутки должны находиться в колониях «с серой косыночкой на голове», а не пытаться легализоваться в России. Его слова приводит «Газета.Ru».





Депутат назвал таких женщин «мерзкими негодяйками», призвав к нулевой терпимости к ним. Он отметил, что налоги на их деятельность не обогатят Россию.

«Онлифанщицы, эскортницы, проститутки должны чувствовать, что они находятся за гранью нашего понимания, они находятся не в человеческом состоянии, никакого принятия или взаимодействия с ними быть не может, только одно — правоохранительные органы», — подчеркнул парламентарий.

«Это касается и электронных проституток — онлифанщиц. Это касается и высокооплачиваемых эскортниц, которые, по сути дела, все те же самые <…>, просто дорого одетые, мерзкие негодяйки, место которым в ИК с серой косыночкой на голове», — сказал он.