«Электронные проститутки, место которым в ИК»: Милонов о моделях OnlyFans
Милонов заявил, что моделям OnlyFans место в колонии
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что все модели OnlyFans, эскортницы и проститутки должны находиться в колониях «с серой косыночкой на голове», а не пытаться легализоваться в России. Его слова приводит «Газета.Ru».
Депутат назвал таких женщин «мерзкими негодяйками», призвав к нулевой терпимости к ним. Он отметил, что налоги на их деятельность не обогатят Россию.
«Онлифанщицы, эскортницы, проститутки должны чувствовать, что они находятся за гранью нашего понимания, они находятся не в человеческом состоянии, никакого принятия или взаимодействия с ними быть не может, только одно — правоохранительные органы», — подчеркнул парламентарий.По его мнению, неправильно, когда проституция пытается легализоваться. Милонов добавил, что не заинтересован «в улучшении жизни» в этом плане в США.
«Это касается и электронных проституток — онлифанщиц. Это касается и высокооплачиваемых эскортниц, которые, по сути дела, все те же самые <…>, просто дорого одетые, мерзкие негодяйки, место которым в ИК с серой косыночкой на голове», — сказал он.Ранее парламентарий назвал негодяйским случай в роддоме Новокузнецка.