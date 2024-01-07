Глава ГО Электросталь заверила, что энергетики делают всё возможное для работоспособности котельной «Восточная»

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Она напомнила гражданам, что из-за некачественной работы этой частной котельной с 11 декабря на территории всего городского округа Электросталь по согласованию с Правительством Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации. На следующий день, 12 декабря котельная «Восточная» была остановлена. За истекший период на объекте теплоснабжения были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы.
В частности, уточнила глава местной администрации, в систему теплоэнергетического комплекса был встроен пароводяной тепловой пункт АО «МСЗ», который пришлось для этого расконсервировать, так как что он не использовался несколько лет. Кроме того, был отремонтирован сетевой насос. На магистральной сети установили дополнительную запорную арматуру. Также техники промыли котлы, теплообменники и соединяющие их коллекторы.
В данных непростых погодных условиях, при аномально низких температурах проводятся все возможные мероприятия для поддержания работоспособности котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов, которые передают отопление и горячую воду потребителям в восточной части города. Также продолжают непрерывно дежурить аварийные и ремонтные бригады.
При содействии Правительства Подмосковья, Министерства энергетики региона сформированы дополнительные усиленные бригады для последующего ремонта. Работы будут проведены, как только позволят погодные условия. В причинах возникновения данной нештатной ситуации и установлением виновных уже занимаются правоохранительные органы и следственный комитет.
Ирина Волкова напомнила жителям Электростали, что по всем вопросам ЖКХ можно обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКК «Восток» по телефону: 8 (800) 775-00-60.
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