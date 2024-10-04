В Химках проводится капитальный ремонт школы №8

Фото: пресс-служба пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках начался капитальный ремонт школы №8. В здании площадью около 4 тысяч квадратных метров будет проведена перепланировка помещений, обновление мебели и оборудования, а также благоустройство территории, сообщает пресс-служба пресс-служба администрации г. о. Химки.
Ремонт планируется завершить к началу следующего учебного года.
Чтобы продолжить обучение, учеников временно перевели в другие школы. Младшие классы посещают «Лигу первых», а старшеклассники — школу №1.
Школа №8 была основана в 1956 году и является одним из старейших учебных заведений Химок. С 2014 года она носит имя своего первого директора — ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя Василия Матвеева. В
школе также действуют кадетские классы, работающие с 6 по 11 класс.
Учебное заведение сотрудничает с МЧС, Академией гражданской защиты и аварийно-спасательной службой «ХимСпас». На дополнительных занятиях ученики осваивают прыжки с парашютом, погружение с аквалангом, сапёрное дело и боевые искусства.
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«Сейчас идёт обследование здания и создание проекта на демонтаж. Это самый важный этап – правильно установить “диагноз” здания и понять, как ему помочь. С середины октября начнётся демонтаж, в ходе которого будет готовиться проект ремонта. Мы уверены, что у нас получится создать новое и комфортное пространство для наших ребят, при этом сохранить исторический облик школы, ту историческую память, которая у нас есть», — рассказала директор школы Ольга Игнатьева.
Чтобы продолжить обучение, учеников временно перевели в другие школы. Младшие классы посещают «Лигу первых», а старшеклассники — школу №1.
Школа №8 была основана в 1956 году и является одним из старейших учебных заведений Химок. С 2014 года она носит имя своего первого директора — ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя Василия Матвеева. В
школе также действуют кадетские классы, работающие с 6 по 11 класс.
Учебное заведение сотрудничает с МЧС, Академией гражданской защиты и аварийно-спасательной службой «ХимСпас». На дополнительных занятиях ученики осваивают прыжки с парашютом, погружение с аквалангом, сапёрное дело и боевые искусства.
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Дайана Хусинова