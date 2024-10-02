В Мытищах к концу будущего года построят детский сад по госпрограмме

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В Мытищах началось строительство детсада на 220 воспитанников, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области. Представители ведомства проверила стройплощадку.
«Сейчас на объекте идут подготовительные работы – участок расчищают и готовятся рыть котлован. Двухэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м. станет современным дошкольным образовательным учреждением для детей от 1,5 до 7 лет. Предусмотрено создание девяти групп», – говорится в сообщении.В садике оборудуют музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения. Будут работать кабинеты логопеда и психолога. Пищеблок полного цикла обеспечит воспитанников качественным питанием. Территорию сада озеленят и благоустроят.
Дошкольное учреждение возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт подмосковного бюджета. Строительство планируют завершить в третьем квартале будущего года.
Читайте также:
Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе
Мытищинская больница получила современные аппараты УЗИ
В Мытищах назвали победителей Первого Международного фестиваля театров кукол
Лора Луганская