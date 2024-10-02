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В Мытищах к концу будущего года построят детский сад по госпрограмме

02 октября 2024, 19:03
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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В Мытищах началось строительство детсада на 220 воспитанников, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области. Представители ведомства проверила стройплощадку.
«Сейчас на объекте идут подготовительные работы – участок расчищают и готовятся рыть котлован. Двухэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м. станет современным дошкольным образовательным учреждением для детей от 1,5 до 7 лет. Предусмотрено создание девяти групп», – говорится в сообщении.
В садике оборудуют музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения. Будут работать кабинеты логопеда и психолога. Пищеблок полного цикла обеспечит воспитанников качественным питанием. Территорию сада озеленят и благоустроят.



Дошкольное учреждение возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт подмосковного бюджета. Строительство планируют завершить в третьем квартале будущего года.

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Раскрыта одна из главных ценностей китайцев
МГУ им. Ломоносова: Слово «еда» — одна из главных ценностей китайцев
02 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Fotonen

Специалисты экономического факультета МГУ им. Ломоносова сравнили ценности русских и китайцев провели исследование и сравнили ценности русских и китайцев, попросив респондентов отметить три слова, которые ассоциируются с чем-то важным в жизни.
В результате у китайцев чаще, чем у русских, среди этих слов встречалась «еда», в то время как у русских много раз фиксировалось слово «мир». Где китайцы и русские сошлись, так это в слове «семья», которое в обеих группах респондентов встречалось также довольно часто, что говорит о том, что и для одной, и для другой национальности это понятие имеет ключевое значение.

«Если акцентировать в информационном поле отличающиеся слова, люди двух разных культур будут ссориться. Если усиливать смыслы, которые появляются с одинаковой частотой, – это будет создавать фон взаимного доверия. Результаты анализа могут лечь в основу алгоритма ИИ-ассистента для переговоров, который будет выбирать слова, которые помогут укрепить доверие между культурами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Денис Андреюк.

Ранее российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражён тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века.

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Аналитик Муртазин усомнился в успехе смартфонов Meizu в России
02 октября 2024, 19:00

Фото: iStock/nemanjazotovic

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что новый смартфон Meizu Lucky 08 китайского IT-гиганта DreamSmart вряд ли удастся закрепиться на российском рынке.
«DreamSmart и Meizu в России никто не ждёт. Заметных для рынка продаж не будет. Крупная розница готова поставить их на витрины, но на общих условиях – без продвижения, рекламы. При этом у самого российского офиса тоже маркетинговых бюджетов больших нет», – пояснил в беседе с Газета.ру Муртазин.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.

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Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе
02 октября 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Волонтёры из Мытищ вошли в число призёров регионального этапа международной премии #МыВместе. Церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Отряд волонтеров из мытищинской школы №24 под руководством советника директора по воспитанию Кристины Колочевой занял третье место в номинации «Помощь людям». Они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, цель проекта #МыВместе – поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Вручение премии проводит по поручению президента проводить Росмолодёжь, а оператором выступает Ассоциация Добро.рф. В 2024 году на конкурсе было подано порядка 1 тыс. заявок. Дипломы призёров получили более 50 активистов и организаций, реализующих свои проекты в Подмосковье.

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#мытищи
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#подмосковье
#московская область
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В МВД рассказали, как мошенники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах»
02 октября 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Единый портал «Госуслуги» на сегодняшний день является незаменимым сервисом. С его помощью него можно решить многие проблемы, не выходя из дома: записаться на прием к врачу, заплатить госпошлину или услуги ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта и многое другое. В МВД России рассказали о правилах, которые помогут не стать жертвой преступников.
Отмечается, что зачастую злоумышленники стремятся получить доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». Аферисты звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками МФЦ. Они говорят о том, что человеку пришло электронное письмо, для доступа к которому необходимо назвать код из смс.

Если сообщить мошенникам код, то они получат доступ к личному кабинету и всем конфиденциальным данным на портале. Затем преступники поменяют пароль на «Госуслугах» и будут действовать от лица пострадавшего. Среди таких действий может быть незаконное оформление кредита.

В ведомстве предупреждают о том, что никогда и никому нельзя сообщать коды из смс и пуш-уведомлений. Важно помнить, что сотрудники МФЦ не обзванивают россиян. Однако если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник государственных органов — положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте.

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В Подмосковье начались пробные пуски отопления в дома
02 октября 2024, 17:44

Пресс-служба Минтера МО

Пробная подача тепла в многоквартирные дома началась в Московской области, работы проводятся для проверки исправности систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Пробные подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду необходимы для того, чтобы своевременно вывить все недочеты и неисправности, а также с целью проверки заполненности систем и давления», — отметил зампред правительства Московской области — глава регионального министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что в каждом подмосковном округе запуск системы отопления проводится по графику, утвержденному администрацией.

В министерстве добавили, что узнать дату включения отопления в своём доме жители Московской области могут через онлайн-карту или с помощью чат-бота.

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#московская область
#подмосковье
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На 15 дорогах Московской области удалили несанкционированные граффити и рекламу
02 октября 2024, 17:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора удалили незаконную рекламу и граффити с пятнадцати дорог в тринадцати населённых пунктах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Рабочие очистили дорожные знаки от граффити на улицах:

  • Девичье Поле в Коломне;
  • Аэропортовской в Лобне;
  • Парковой в Долгопрудном;
  • Колхозной в Долгопрудном;
  • а также на Павшинском мосту в Красногорске.
Реклама была удалена со знаков на улице Московской во Фрязине.

Кроме того, от вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на улицах:

  • Транспортной в Реутове;
  • Советской Конституции в Ногинске Богородского округа;
  • Жилинской в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорска;
  • Дружной в посёлке дома отдыха Бекасово Наро-Фоминского округа;
  • и на дороге в квартале Свистуха в Химках и на Каширском шоссе в Домодедово.
Работники Мосавтодора убрали несанкционированную рекламу на автобусных остановках на улице Нагорной в Долгопрудном, на улице Ленина в Озёрах и на Рогачёвском шоссе в посёлке совхоза Останкино Дмитровского округа.

Министерство транспорта Московской области призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

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Путин приехал на открытие колледжа операторов БПЛА в парк «Руднево» в Москве
02 октября 2024, 17:41

Фото: сайт Кремля

Открытие инновационного колледжа операторов дронов в индустриальном парке «Руднево» в Москве оценил президент России Владимир Путин. Там же присутствуют градоначальник Сергей Собянин и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Индустриальный парк «Руднево» — это первое инновационное образовательное пространство, где готовят квалифицированных кадров, учитывая потребности столичной экономики.

Здесь будут готовить профессионалов для авиационной промышленности, включая беспилотные системы и различные сферы производства. Такие как: машиностроение, электроника, производственная автоматизация. В год пройти подготовку смогут свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более четырех сотен жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.

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#колледжи
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Объявлен старт онлайн-курса «Непрерывное экологическое образование и просвещение»
02 октября 2024, 17:28

Фото: istockphoto / Umnat Seebuaphan

Стартовал новый бесплатный онлайн-курс под названием «Непрерывное экологическое образование и просвещение», сообщает Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА».
Курс предназначен для формирования экологической культуры и станет полезным всем, кто заинтересован в образовательной деятельности в области экологии, включая работников сферы образования, СМИ, бизнеса и организаций культуры.

«Для того, чтобы мы как общество смогли преодолеть серьезныйэкологический кризис и сохранить дикую природу, очень важно заниматьсянепрерывным экологическим образованием и просвещением – с ранних лет идо зрелого возраста. Важно, чтобы в этот процесс включались не толькошколы и вузы, но и СМИ, бизнес, организации культуры. Наш курс обучаетинструментам и форматам, которые будут полезны всем, кто хочетзаниматься формированием экологической культуры и вовлечением людей вэкологически ответственное поведение», — рассказала директор Движения «ЭКА» Елена Горохова.
В рамках курса участники смогут познакомиться с такими темами, как:

  • развитие системы непрерывного экологического образования в России;
  • понятие экологического мышления и методы его развития у различных возрастных групп;
  • современные форматы и инструменты для экологического образования и просвещения;
  • структура модели экологической грамотности;
  • советы по созданию «зеленой» организации.
Курс состоит из 10 модулей и рассчитан на 16 часов обучения. Каждый урок включает видеоматериалы, текстовые описания, дополнительные ресурсы и короткие тесты для закрепления знаний. После успешного завершения всех уроков участники смогут получить сертификат от Движения ЭКА.

Кроме того, есть возможность повышения квалификации и получения удостоверения, что может значительно улучшить профессиональные навыки и конкурентоспособность на рынке труда.

Присоединиться к обучению можно платформе Ecowiki.ru.

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#тесты
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Подмосковье поучаствует во Всероссийской творческой лаборатории «Динамика»
02 октября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Meledaak

Всероссийская творческая лаборатория авторов музыки «Динамика» состоится в период с 7 по 10 ноября в Арт-резиденции «Высота». Как сообщили в Министерстве молодежной политики Нижегородской области, принять участие в мероприятии может молодежь от 18 до 35 лет.
Предусмотрено пять направлений, в которых смогут показать себя конкурсанты: «вокалисты», «саундпродюсеры», «битмейкеры», «авторы музыки», «авторы текстов».

Будущие молодые музыканты увидят успешных бизнесменов в сфере музыки как региона, так и всей страны.

«У молодых исполнителей и авторов песен будет возможность презентации демоверсий своих композиций партнёрам проекта с целью дальнейшего продвижения работ на музыкальные площадки», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 15 октября включительно.

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