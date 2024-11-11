Глава городского округа Щёлково Булгаков наградил правоохранителей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и начальник полиции муниципалитета Владимир Катков поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Денис Маслов на службе три года. Он уже зарекомендовал себя как дисциплинированный и профессиональный сотрудник, умеющий вовремя принимать решения в сложных ситуациях. Булгаков вручил ему ключи от служебной квартиры.
По случаю праздника внеочередными званиями, благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены более 90 сотрудников ведомства.
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«Благодарю каждого за службу и тяжёлый ежедневный труд, направленный на безопасность, спокойствие и уверенность жителей», – написал Булгаков в своём телеграм-канале.
По случаю праздника внеочередными званиями, благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены более 90 сотрудников ведомства.
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Лора Луганская