Глава Щёлкова Булгаков провёл выездную администрацию на местном предприятии

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и прокурор муниципалитета Денис Зайцев провели выездную администрацию на предприятии «Опытный завод №31». Жители задали много вопросов на разные темы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Так, Дину Дмитриевну волновало отопление на Космодемьянской, 23. Сейчас филиал «Теплоресурса» и УК «Авангард Восток» перенастраивают элеватор для улучшения подачи ресурса. Идёт также замена участка трубы. Это позволит без сбоев пройти зимний период. Ирина Сергеевна обратилась с вопросом по поводу дороги по улице Свирской, которая не обновлялась с 2016 года. Проводили ямочный ремонт, но пришло время полной замены. Включили дорогу в план на 2025 год», – рассказал Булгаков.Надежда Афанасьевна тоже обратила внимание на тему дорог. Улица Свердлова будет отремонтирована в следующем году. Также там идёт тротуар к новому детскому саду на Школьной. Его обустройство запланировано на будущий год.
Жительница дома №18 по улице Радиоцентра обратилась с просьбой к УК отремонтировать входную группу в подъезде. На выездной администрации пришли к выводу, что работы правильнее провести весной. А вот частичная замена кровли по улице Металлоконструкций будет выполнена до конца ноября.
Задали жители и вопрос о подтоплении у дома №25 в 1-м Советском переулке. Там решено сделать летом колодец и дренажную систему.
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Лора Луганская