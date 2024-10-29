В Щёлково состоялся чемпионат по оказанию первой помощи

В Щёлково прошёл второй ежегодный региональный чемпионат по оказанию первой помощи среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами выступили Московское областное региональное отделение Российского Красного Креста и «Движение Первых» Московской области. В мероприятии приняли участие 230 активистов из 46 городских округов Московской области, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.