В Щёлково состоялся чемпионат по оказанию первой помощи

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Щёлково прошёл второй ежегодный региональный чемпионат по оказанию первой помощи среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами выступили Московское областное региональное отделение Российского Красного Креста и «Движение Первых» Московской области. В мероприятии приняли участие 230 активистов из 46 городских округов Московской области, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Судейская коллегия, состоящая из младших инструкторов Московского областного регионального отделения Российского Красного Креста и сотрудников Московского областного медицинского колледжа, определила победителей и призёров.
Студенты волонтёры-медики организовали активности для участников: игры «Здоровый образ жизни» и «Первая помощь».
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«Каждый участник продемонстрировал не только свои умения, но и стремление к сотрудничеству и взаимопомощи при командной работе, что является основополагающим при оказании помощи», — подчеркнула инструктор по оказанию первой помощи Татьяна Воеводина.Подобные мероприятия формируют у учащихся активную социальную позицию, осознание важности оказания первой помощи, раскрытие потенциала и укрепление уверенности в своих силах.
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Дайана Хусинова