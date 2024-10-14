Глава округа Щёлково Булгаков побывал в гостях у участника СВО

Педагог работает учителем информатики в МБОУ СОШ «Лига первых», её педагогический стаж составляет 25 лет.



Она классный руководитель 6-го кадетского класса, любит свою профессию и старается сделать учебный процесс интересным для учеников.



Наталья и её семья долгое время жили в съёмной квартире и мечтали о собственном жилье. По рекомендации коллеги она решила принять участие в программе «Социальная ипотека» и теперь они живут в просторной квартире.



«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала Ищенко.





«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала