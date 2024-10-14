Глава округа Щёлково Булгаков побывал в гостях у участника СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
«На прошлой неделе в рамках выездной администрации в Бахчиванджи познакомился с Виктором — участником СВО, ветераном боевых действий, командиром парашютно-десантной роты. Получил приглашение на чай Конечно, приехал!» — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.Виктору 28 лет, он кавалер Ордена Мужества. Год назад он был тяжело ранен под Бахмутом и не может больше служить на передовой и теперь будет преподавать тактику в Московском высшем общевойсковом командном училище.
Старшая дочь Виктора Маша рассказала, что её отец приходит к ним в школу на торжественные мероприятия и рассказывает про своих товарищей. Его визиты каждый раз вызывают живой интерес у школьников.
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