В Москве началось строительство бизнес-центра имени И.Д. Кобзона
Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов раскрыл детали о многофункциональном комплексе имени И.Д. Кобзона, который возводится в центре Москвы.
Расположен комплекс будет по адресу: ул. Бауманская, д. 11. А завершение строительства намечено на 2028 год.
«Новый многофункциональный центр возводят на Бауманской улице в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии и рядом с Третьим транспортным кольцом. Совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тысяч квадратных метров», — отметил заммэра.Он уточнил, что в рамках первой очереди девелопер строит деловой центр площадью 22,5 тысячи квадратных метров. Пока что на объекте закончен подготовительный этап: завершены разработка котлована и возведение подземной части здания.
После открытия комплекса в Басманном районе появится более 1,2 тысячи рабочих мест.
В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что на стройплощадке уже готовы шпунтовое ограждение котлована, форшахта и стена в грунте. Будущее здание будет Г-образным. Первые два этажа отведут под кафе, рестораны и магазины. Основные площади бизнес-центра — свыше 13,4 тысячи квадратных метров — займут офисы класса А. На крыше появится озелененная зона отдыха со скамейками, перголой, арт-объектом «Поющее дерево», а также амфитеатр и смотровая площадка. Отличительной чертой строения станут скругленные внешние грани и волнообразное остекление фасада.
За строительством следит Мосгосстройнадзор, с использованием Единой информационной системы жилищного строительства. На площадке уже прошла вторая выездная проверка.
На втором этапе возведения делового центра рядом с ним разместят арт-хаб с музыкальным залом-трансформером. Это многофункциональное культурное пространство, которое девелопер создает совместно с фондом «Кобзон», рассчитано на проведение разнообразных мероприятий: концертов, фестивалей, театральных постановок, выставок, лекций и конференций.