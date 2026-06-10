В Москве началось строительство бизнес-центра имени И.Д. Кобзона

10 июня 2026, 13:14

Владимир Ефимов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов раскрыл детали о многофункциональном комплексе имени И.Д. Кобзона, который возводится в центре Москвы.





Расположен комплекс будет по адресу: ул. Бауманская, д. 11. А завершение строительства намечено на 2028 год.





«Новый многофункциональный центр возводят на Бауманской улице в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии и рядом с Третьим транспортным кольцом. Совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тысяч квадратных метров», — отметил заммэра.