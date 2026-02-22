В России обновят программу обществознания для школьников
С 1 сентября восьмиклассники в РФ больше не будут изучать обществознание. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Министр подчеркнул, что пересмотр школьной программы по обществознанию продлится два года. С начала учебного года 2025-2026 предмет будут изучать только ученики 8-11-х классов.
По его словам, с сентября 2026 года эта дисциплина останется в программе только для учащихся 9-11-х классов. Чиновник также сообщил, что для учащихся трех последних классов уже подготовлены единые учебники по этому предмету.
Ранее эксперт Минпросвещения Елена Приступа объяснила изменения в школьном курсе обществознания. По ее словам, система образования адаптируется под современные вызовы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
