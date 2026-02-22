В России обновят программу обществознания для школьников

22 февраля 2026, 17:58

Министр Кравцов: У части школьников из программы уберут обществознание

Фото: iStock/hxdbzxy

С 1 сентября восьмиклассники в РФ больше не будут изучать обществознание. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.