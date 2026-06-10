Строительство школы на 600 учеников в Мытищах завершат в третьем квартале
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школу, рассчитанную на 600 учеников, строят в составе жилого комплекса «Пироговская Ривьера» на территории деревни Пирогово округа Мытищи. Завершить работы планируют в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 72%.
«В здании монтируют инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений, а прилегающую территорию благоустраивают», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет около 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские и зону для кулинарных занятий, два спортзала, актовый зал на 400 мест, медпункт и столовую с пищеблоком.