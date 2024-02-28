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Глава Херсонской области: Зеленского необходимо судить

Губернатор Херсонской области предложил провести суд над Зеленским
28 февраля 2024, 03:17
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По мнению главы области, политик должен ответить за уничтожение жителей Херсона и разрушения. Губернатор добавил, что хотел бы задать своему оппоненту несколько вопросов в суде.

Сальдо подчеркнул, что Зеленский должен поговорить со следователями, прокурором и судьей. Также он заявил о готовности дать показания от имени обвинения на судебном процессе.


Ранее губернатор заявлял, что президент Украины в десять раз занизил потери украинской армии в ходе СВО.

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#херсонская область
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Карлсон раскрыл позицию Орбана по украинскому конфликту
Карлсон: премьер-министр Венгрии Орбан отрицает возможность победы Украины
28 февраля 2024, 02:57

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается в том, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, заявил Такер Карлсон в подкасте на своем YouTube-канале.
Карлсон поделился словами венгерского политика, раскрывшего позицию после интервью. Как отметил журналист, Орбан понимает, что Украина – маленькая страна в сравнении с Россией.

«У России экономика военного времени, у Украины нет экономики», – объяснил премьер-министр, добавив, что Киев не сможет добиться победы.

Как пояснил Такер, Орбан, услышав вопрос о шансах на победу Украины, посмотрел на собеседника, будто он «невменяем».

Ранее Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте на Украине не поддается решению и требует мирного урегулирования.

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#журналист
#интервью
#венгрия
#украина
#россия
#виктор орбан
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Российский суд заочно арестовал главу украинского «Грузинского национального легиона»
В Москве заочно арестовали лидера украискного «грузинского легиона»
28 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте руководителя "Грузинского национального легиона" Украины Ушанги Мамулашвили, сообщает РИА Новости.
По данным суда, Мамулашвили обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по расовому, национальному и другим признакам. В настоящее время Мамулашвили находится в федеральном и международном розыске.

Суд подчеркнул, что «в отношении Мамулашвили избрана мера пресечения» в виде ареста с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.

28 июля 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение более чем 70 наемникам «Грузинского легиона».

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#украина
#россия
#грузия
#суд
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Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на один год
Латвийские власти продлили ограничения в отношении россиян до марта 2025 года
28 февраля 2024, 02:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Латвии продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года, говорится в решении на сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Согласно сообщению ведомства, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха.

«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», – отметил МИД Латвии, добавив, что предыдущие ограничительные меры перестали действовать 4 марта текущего года.

Впервые данное решение было одобрено правительством Латвии 19 сентября 2022 года; к аналогичным мерам прибегли руководства Литвы, Эстонии и Польши.

Ранее стало известно, что литовские власти с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров с поездов, следующих в Калининград, на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай.

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#литва
#латвия
#ограничения
#запрет
#россия
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Евросоюз установил сроки введения новых антироссийских санкций
«Известия»: ЕС введет новый пакет антироссийских санкций до выборов в Европарламент
28 февраля 2024, 02:01

Фото: iStock/sinonimas

Чешский евродепутат Томаш Здеховски рассказал о сроках введения Евросоюзом новых санкций против России, передают «Известия».
Депутат Здеховски назвал сроки вступления в силу новых ограничений против России и отметил, что ЕС примет 14-й санкционный пакет до выборов в Европарламент.

«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал он.

Ранее представители стран Евросоюза сформировали 13-й санкционный антироссийский пакет. В список ограничений вошли около 200 юридических и физических лиц.

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#санкции
#ограничения
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#чехия
#германия
#россия
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Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны
Флориан Филиппо расценил слова Макрона об Украине как объявление войны России
27 февраля 2024, 23:45

Фото: сайт Кремля

Политический лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о признании возможности отправки западных войск на Украину, передает РИА Новости.
Охарактеризовав высказывания Макрона как объявление войны России, Филиппо подчеркнул, что Запад пытается эскалировать конфликт на Украине.

«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война», – отметил политик.

Ранее Макрон объявил, что Европа нуждается в поражении России ради собственной безопасности.

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#евросоюз
#европа
#франция
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Россия предупредила Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине
Силуанов: Запад сделает себе хуже, если передаст Украине замороженные активы РФ
27 февраля 2024, 23:02

Фото: iStock/Jon Rehg

Министр финансов Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях перевода замороженных российских активов на Украину, сообщает РИА Новости.
Политические ограничения на резервы национальных банков подрывают основы и устои мировой финансовой системы, отметил министр.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – заявил Силуанов, добавив, что Россия заморозила достаточное количество активов иностранных инвесторов.

Также он выразил мнение, что сейчас самое время найти выход из сложившейся ситуации и не идти по пути эскалации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что арест замороженных российских активов может представлять риск для доллара, но, учитывая особенности текущей ситуации, оценила его как маловероятный.

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#антон силуанов
#минфин
#санкции
#сша
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Белорусского тренера отстранили из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки
Белорусского тренера отстранили на 5 лет из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки
27 февраля 2024, 21:38

Фото: iStock/PeopleImages

Независимый орган по обеспечению честности в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) назначил пятилетнюю дисквалификацию бывшему главному тренеру сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрию Моисевичу за нарушение кодекса поведения Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Это решение связано с ситуацией вокруг бегуньи Кристины Тимановской, отмечается на сайте организации. Дисквалификация 63-летнего Моисевича вступила в силу с 20 февраля 2024 года.

«AIU назначил пятилетнюю дисквалификацию тренеру Юрию Моисевичу (Белоруссия) за нарушение норм честности и достоинства, установленных в кодексе поведения World Athletics 2019 года», — гласит официальное заявление.
В 2021 году Моисевич и другой тренер, Артур Шумак, лишились аккредитации на Олимпийских играх в Токио и были удалены из Олимпийской деревни из-за инцидента с Тимановской. Спортсменка планировала участвовать на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров.

Однако, после того как двух белорусских спортсменок отстранили от эстафеты 4×400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, тренеры приняли решение включить Тимановскую в этот забег. Это решение вызвало критику со стороны бегуньи в социальных сетях.

В ответ на это Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по медицинскому заключению, связанному с ее эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила, что ее пытались вывезти из Японии насильно и запросила убежище в Европе. Прошедший трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства, позволил ей выступать за сборную Польши.

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Бывший глава НПО «Космос» Черняков скончался в Москве от инсульта
27 февраля 2024, 21:28

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Москве скончался бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
Как стало известно изданию, в прошлые выходные Чернякову стало плохо. Его госпитализировали в столичную больницу с диагнозом «инсульт». Несколько дней врачи боролись за жизнь предпринимателя, однако, спасти его не удалось. Отмечается, что Черняков не дожил всего две недели до своего 65-летия.

Церемонию прощания с Черняковым планируют провести в ЦКБ. Похороны предпринимателя назначены на 28 февраля.

Напомним, Чернякова обвиняли в мошенничестве на 17 миллиардов рублей. В ноябре 2019 году его экстрадировали из Польши в Россию, где он провёл в тюрьме два года. На Родине предпринимателя поместили в следственный изолятор, однако, в мае 2022 года его выпустили на свободу из-за истечения предельного срока содержания под стражей.

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#инсульт
#предприниматель
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Участниками акции «Покорми птиц» стали 185 тысяч жителей Подмосковья
27 февраля 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие около 185 тысяч человек, которые повесили свыше 36 тысяч кормушек. О предварительных итогах очередного этапа акции, начавшегося в декабре, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Жители Одинцовского городского округа всегда были в числе первых, но такого результата – свыше 35 тысяч участников – мы не ожидали. На втором месте – Подольск, где число участников превысило 15 тысяч, на третьем – Ленинский округ. Там участвовали более 11 тысяч человек. Благодарю всех, кто помог птицам пережить холода нынешней зимы», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что программа акции получилась разнообразной. Помимо развешивания кормушек, участники посетили мастер-классы, фестивали, флешмобах и другие мероприятия.

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