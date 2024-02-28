Глава Херсонской области: Зеленского необходимо судить

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По мнению главы области, политик должен ответить за уничтожение жителей Херсона и разрушения. Губернатор добавил, что хотел бы задать своему оппоненту несколько вопросов в суде.
Сальдо подчеркнул, что Зеленский должен поговорить со следователями, прокурором и судьей. Также он заявил о готовности дать показания от имени обвинения на судебном процессе.
Ранее губернатор заявлял, что президент Украины в десять раз занизил потери украинской армии в ходе СВО.
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Сальдо подчеркнул, что Зеленский должен поговорить со следователями, прокурором и судьей. Также он заявил о готовности дать показания от имени обвинения на судебном процессе.
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Александр Климов