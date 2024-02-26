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Зеленский в 10 раз занизил потери ВСУ за время спецоперации

Сальдо: Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз
26 февраля 2024, 14:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский занизил цифры потерь ВСУ минимум в 10 раз. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

«Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцем самую наглую ложь, повторяя её множество раз. Потери украинских вооружённых формирований он занизил по крайней мере в десять раз», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.


По словам главы Херсонской области, украинский лидер пытается убедить своих граждан в том, что служить в ВСУ не сильно страшно. Однако его «сказки про потерь нет» уже не работают, а украинцы оказывают яростное сопротивление военкомам.

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«Крайние меры»: Европейские страны идут на многое, чтобы помочь Украине
MWM: Евросоюз идёт на крайние меры ради Украины
26 февраля 2024, 14:39

Фото: iStock/artJazz

Европейские страны готовы идти на многое, чтобы обеспечить поддержку Украине, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Примером может служить Дания, чье правительство решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии», — прокомментировали ситуацию в издании.

Автор статьи также отметил, что с колоссальными проблемами столкнулись и главные союзники Украины — Соединённые Штаты. В попытках отдать Киеву как можно больше вооружения и боеприпасов, сам Вашингтон пришёл к дефициту запчастей, а также квалифицированных кадров на производстве.

При этом, в результате провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года, Штатам пришлось подключить даже больше производственных мощностей, чтобы попытаться помочь Киеву.

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Жена депутата Госдумы РФ Колесникова ушла на СВО вслед за супругом
26 февраля 2024, 14:18

Фото: iStock/scaliger

Жена депутата Госдумы РФ Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Елена Колесникова добровольно отправилась на спецоперацию. Об этом пишет URA.RU.
«Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — рассказал спикер ЗСО Олег Гербер.
Уточняется, что никаких препятствий для этого нет. Других подробностей не приводится.

Напомним, Колесников отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. При том он принял решение остаться там даже после истечения первого контракта, подписанного с Минобороны РФ.

Также накануне стало известно, что бывший депутат гордумы Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, отправился на СВО из мест заключения.

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Пушилин высмеял заявление Зеленского о потерях ВСУ
Пушилин назвал заявление Зеленского о потерях ВСУ наглой ложью
26 февраля 2024, 14:03

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ является наглой ложью, эта цифра сильно занижена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

«Очередная наглая и циничная ложь Зеленского. Даже если допустить, что он не учитывает тех, чьи тела они бросили на полях сражений, то цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена по сравнению с реальным количеством погибших боевиков украинского режима», - цитирует РИА Новости Пушилина.

Он пояснил, что только в боях за Артемовск, Марьинку, Авдеевку ВСУ потеряли гораздо больше, чем заявленные Зеленским 31 тысяча человек.

По словам Пушилина, украинский президент врет о потерях ВСУ из-за растущей напряженности на территории Украины растет. Такой способ он выбрал для того, чтобы снизить недовольство местного населения, особенно с учетом насильственной мобилизации.

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«Потеряем многое»: Зеленский заявил, что Украина падёт без помощи США
Зеленский: Украина потеряет много людей и территорий без помощи США
26 февраля 2024, 13:54

Без помощи Соединённых Штатов Украина потеряет многое, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC.
«Мы потеряем много людей, территории», — заявил глава Украины.

Так Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, справится ли Киев без помощи своего главного союзника — Соединённых Штатов Америки. Президент Украины также заявил, что очень надеется на желание Вашингтона помочь Киеву, а не ослабить своего противника в лице Москвы при помощи конфликта на Украине.

На вопрос о возможном возвращении на пост американского президента Дональда Трампа, Зеленский выразил надежду на то, что политика Штатов в отношении Украины останется прежней.

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#владимир зеленский
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#дональд трамп
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ВС РФ взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой
Минобороны РФ: армия России освободила Ласточкино от ВСУ
26 февраля 2024, 13:42

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила от ВСУ и взяла под свой контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, нанесены удары по местам скопления украинских военных в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР. Также российские военные отразили шесть контратак штурмовиков ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Первомайское и Петровское в ДНР и еще две атаки — в районах Ленинского и Новобахмутовки.

Таким образом, за минувшие сутки на Авдеевском направлении было ликвидировано порядка 410 украинских военных. Также ВСУ лишились танка и другой военной техники.

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#военные
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#всу
#минобороны
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«Шубы для жён важнее»: Гладков – об отказе бизнеса в помощи пострадавшим белгородцам
Гладков рассказал об отказе бизнеса помогать восстанавливать Белгород
26 февраля 2024, 13:38

Фото: istock / Sofiia Potanina

Ряд крупных предприятий Белгородской области отказался предоставлять финансы для восстановления жилья и автомобилей, повреждённых под обстрелами. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона.

Как утверждает глава региона, некоторые «исконно белгородские» компании не хотят формировать внебюджетный резервный фонд. Работы по восстановлению разрушений от ВСУ будут проводить за бюджетные средства. Отмечается, что некоторые предприятия никогда не предлагали финансовую помощь. При этом их создавали за счёт белгородской земли и регион всегда вкладывалась в них.

«Наверное, поездки в ОАЭ, смена транспорта, новые шубы, новые машины для жены — это более важная история, наверное, оставим это на совести этих руководителей», — высказался Гладков.
Сегодня, 26 февраля Минобороны РФ сообщили, что система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#Вячеслав Гладков
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В ВСУ подтвердили выход из села Ласточкино под Авдеевкой
26 февраля 2024, 13:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения ВСУ покинули населенный пункт Ласточкино под Авдеевой.
«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении», — рассказал Лиховой.

Накануне Лиховой сообщал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции. При этом днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.

В российским Минобороны также официально заявили об освобождении Ласточкино от ВСУ.

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#всу
#минобороны
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В ГУР подсчитали число изготовленных боеприпасов в России
Замглавы ГУР Скибицкий: РФ изготовила два млн боеприпасов в 2023 году
26 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Россия смогла изготовить два миллиона боеприпасов в 2023 году, а на 2024 планирует изготовить еще 2,7 млн. Об этом заявил замглавы ГУР Скибицкий.
«РФ смогла изготовить два миллиона боеприпасов за год, а на этот год хочет выйти на 2,7 миллиона. ЕС тем временем обещает Украине один миллион снарядов в год», — заявил Скибицкий.

При этом, по предварительным данным, из первого миллиона к обещанному сроку западные союзники передадут Украине лишь около 600 тысяч боеприпасов.

Скибицкий также сообщил, что на текущий февраль Россия собиралась выпустить по Украине 130 ракет класса «Искандер», «Калибр», Х-101, Х-32, «Кинжал». При этом он уточнил, что в РФ создан центр, где специалисты занимаются разработкой комплектующих взамен иностранным.

Также, по его словам, Россия планирует задействовать против Украины порядка 300 боевых самолетов.

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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: в небе над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
26 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской область.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли шесть районов региона 60 раз за прошедшие сутки. При этом он отметил, что пострадавших нет.

По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.

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