Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский занизил цифры потерь ВСУ минимум в 10 раз. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.
По словам главы Херсонской области, украинский лидер пытается убедить своих граждан в том, что служить в ВСУ не сильно страшно. Однако его «сказки про потерь нет» уже не работают, а украинцы оказывают яростное сопротивление военкомам.
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«Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцем самую наглую ложь, повторяя её множество раз. Потери украинских вооружённых формирований он занизил по крайней мере в десять раз», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова