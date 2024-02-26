Пушилин высмеял заявление Зеленского о потерях ВСУ

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ является наглой ложью, эта цифра сильно занижена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.
Он пояснил, что только в боях за Артемовск, Марьинку, Авдеевку ВСУ потеряли гораздо больше, чем заявленные Зеленским 31 тысяча человек.
По словам Пушилина, украинский президент врет о потерях ВСУ из-за растущей напряженности на территории Украины растет. Такой способ он выбрал для того, чтобы снизить недовольство местного населения, особенно с учетом насильственной мобилизации.
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«Очередная наглая и циничная ложь Зеленского. Даже если допустить, что он не учитывает тех, чьи тела они бросили на полях сражений, то цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена по сравнению с реальным количеством погибших боевиков украинского режима», - цитирует РИА Новости Пушилина.
По словам Пушилина, украинский президент врет о потерях ВСУ из-за растущей напряженности на территории Украины растет. Такой способ он выбрал для того, чтобы снизить недовольство местного населения, особенно с учетом насильственной мобилизации.
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Элина Позднякова