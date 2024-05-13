Глава Химок обсудил с председателями СНТ округа актуальные вопросы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Социальную газификацию, вывоз мусора и обеспечение пожарной безопасности обсудил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин с председателями СНТ, расположенными на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«С учетом присоединения новых территорий Луневского и Кутузовского сейчас в Химках насчитывается более 130 садоводческих товариществ. Стартовал дачный сезон — обсудили с председателями СНТ волнующие вопросы», — цитируются в сообщении слова Волошина.Участие во встрече приняли также члены местного Совета депутатов, начальник территориальных управлений округа Химки, представители МЧС, Мособлгаза и регионального оператора по вывозу мусора — компании «Экопромсервис».
Глава подразделения «Солнечногорск» компании «Экопромсервис» Юлия Быкова отметила, что уборка контейнерных площадок от мусора проводится согласно нормативам.
«Большинство СНТ полностью выполняют свои обязанности, но хочу отметить, что в случае задержки платежей мы готовы работать в досудебном индивидуальном формате, подобрать оптимальные варианты», — подчеркнула Быкова.На встрече также отметили, что в текущем году планируется газифицировать 34 СНТ, а также напомнили собравшимся о главных правилах пожарной безопасности, включая запрет на разведение костров вне специально отведённых для этого мест.
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