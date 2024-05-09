Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
В городском округе Химки глава Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Сейчас ей 88 лет. Во время Великой Отечественной Войны Галина Петровна встретила блокаду вместе с матерью, сохранив в памяти дни голода, эвакуации и переезды.
По ее словам, отец отправился на фронт в самые первые дни Великой Отечественной войны. Ее отчаянные воспоминания о последнем прощании с отцом всплывают сейчас в ее рассказах.
Также она вспомнила, как в репродукторе раздавался голос Левитана, объявляющий о победе Красной Армии. Этот звук означал конец страшной войны и начало новой эпохи для многих, включая Галину.
Переехав в Химки в 1958 году, Галина продолжила свою жизнь, трудясь инженером до пенсии. Ее оптимизм и желание поделиться своими воспоминаниями о военных годах делают ее важным свидетельством истории, передающим опыт молодым поколениям, отметили в пресс-службе администрации г.о. Химки.
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«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», — поделилась воспоминаниями Галина Юркина.
Также она вспомнила, как в репродукторе раздавался голос Левитана, объявляющий о победе Красной Армии. Этот звук означал конец страшной войны и начало новой эпохи для многих, включая Галину.
Переехав в Химки в 1958 году, Галина продолжила свою жизнь, трудясь инженером до пенсии. Ее оптимизм и желание поделиться своими воспоминаниями о военных годах делают ее важным свидетельством истории, передающим опыт молодым поколениям, отметили в пресс-службе администрации г.о. Химки.
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Артем Кузьмин