МИД Литвы назвал тренировки ВСУ Западом на Украине первым шагом перед отправкой войск

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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис допустил тренировку военных на Украине в рамках коалиции Запада. Об этом он сообщил в беседе с Guardian.
По его словам, войска Литвы обучали украинцев на Украине еще «до начала войны». Он отметил, что занимаются они этим уже много лет.
Отправка военных может стать первым шагом в реализации инициативы президента Франции, сообщил он. По его словам, военные инструкторы, которых разместят в составе коалиции для обучения солдат ВСУ, смогут быть защищены средствами ПВО. Ландсбергис также отметил, что обучение солдат ВСУ на территории Украины было бы более практичным.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.
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«Возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым», — отметил он.
Отправка военных может стать первым шагом в реализации инициативы президента Франции, сообщил он. По его словам, военные инструкторы, которых разместят в составе коалиции для обучения солдат ВСУ, смогут быть защищены средствами ПВО. Ландсбергис также отметил, что обучение солдат ВСУ на территории Украины было бы более практичным.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.
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Дарья Осипова