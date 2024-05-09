Глава Химок в День Победы заложил капсулу в основание будущего мемориала защитникам Отечества

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с участником Специальной военной операции и ветераном Великой Отечественной войны заложил капсулу с посланием будущим поколениям в основание будущего мемориала защитникам Отечества. Монумент будет установлен на пересечении проспекта Мира и улицы Победы.
«В наши дни бойцы берут пример с поколения победителей. Поэтому, в честь защитников Отечества мы установим монумент — сегодня, в День Победы, заложили капсулу с посланием потомкам в его основание. Для нас это очень важный момент, который позволит связать два поколения героев — Великой Отечественной и Специальной военной операции», — отметил Волошин.В установке капсулы также принял участие житель городского округа, Владимир К., который в феврале 2023 года добровольно отправился служить в зону Специальной военной операции. Он рассказал, что у него воевали два деда и поэтому для него особенно важно помнить историю и сохранять преемственность поколений.
Место для мемориала было выбрано не случайно — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, где уже находятся Вечный огонь и обелиски «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Территорию окружают тематические аллеи, включая аллею героев трудовой славы, состоящую из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок.
Надпись на постаменте мемориала была выбрана жителями через онлайн голосование, где более 70% участников поддержали вариант «Сохраняя прошлое — защищаем будущее».
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