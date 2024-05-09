В городском округе Серпухов поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В честь 79-ой годовщины Великой Победы в Серпухове, Пущино и Протвино прошли поздравления ветеранов. Об этом сообщает администрация городского округа Серпухов.
В раздаче подарков ветеранам приняли участие заместители главы г.о. Серпухов, депутаты городского Совета и активисты «Здорового Отечества». Подарки были вручены не только ветеранам Великой Отечественной Войны, но и труженикам тыла, семьям военнослужащих, участникам специальной военной операции на территории Украины.
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Прежде сообщалось о награждении значками юнармейца серпуховчан. Награды получили 55 ребят. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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