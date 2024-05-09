В Кишинёве участники автопробега развернули рекордную копию Знамени Победы

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В Кишинёве прошёл автопробег под названием «Победа. Одна на всех», посвящённый празднику 9 Мая. Эта акция стала кульминацией праздничных мероприятий.
Участники автопробега развернули огромное полотнище, копирующее знаменитое Знамя Победы, сообщает РИА Новости. Размер флага составил 50 метров в длину и 25 в ширину. Также рядом были развёрнуты копии штандартов 2-го и 3-го Украинских фронтов, которые освобождали Молдавию от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщил организатор мероприятия, руководитель общественного движения «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, в общей сложности к автопробегу присоединились более 600 машин. Также в Кишинёве состоялся многотысячный марш Победы. Шествие прошло по центральным улицам молдавской столицы. К акции присоединились общественные организации и движения патриотической направленности.
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Александр Бойцов