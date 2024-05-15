Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и его жители дали старт строительству новой школы на 1100 мест и детсада на 300 воспитанников. Эти объекты социальной инфраструктуры будут расположены на территории ЖК «Квартал Ивакино», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта – школу и детский сад. Они будут отвечать всем современным нормам и требованиям, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях. Это просторные классы, хорошее техническое оснащение», – сказал Волошин.По данным администрации, новая школа позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Центром притяжения станет просторный актовый зал на 400 мест. Помимо учебных кабинетов, в здании появятся помещения для групп продлённого дня, мастерские по обработке ткани, дерева и металла. В школе предусмотрены два спортзала, информационно-библиотечный центр с медиатекой и центром детских инициатив, медицинский блок с процедурной. Питание учеников организуют в двух столовых на 550 мест.
«Для меня как для мамы первоклассника важно, чтобы в школе были профильные классы, современное оборудование, инфраструктура. Новая школа будет в шаговой доступности от нашего дома, поэтому будем решать вопрос о переходе», – поделилась химчанка Анастасия Исакова.В детском саду общей площадью 5,1 тыс. кв. м. появятся 12 групповых блоков с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом, для развивающих занятий предусмотрена кружковая. Полноценное питание будут готовить в пищеблоке, а медицинскую помощь предоставят в кабинете врача.
Завершить строительство планируется в 2026 году.
В рамках проекта к 2032-му в жилом комплексе появятся три детсада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Читайте также:
В Химках приступили к ремонту асфальта на улице Панфилова и Юбилейном проспекте
В Химках утка вывела птенцов на балконе жилого дома
Глава Химок Волошин поздравил «НПО Энергомаш» с 95-летием и наградил сотрудников
Лора Луганская