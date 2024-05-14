В Химках утка вывела птенцов на балконе жилого дома

Дикая утка свила гнездо на балконе дома жилого комплекса «Город Набережных» в Химках. Птица вывела 11 утят прямо горшке из-под цветов, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Утка кряква влетела на незастеклённый балкон одного из домов ЖК и свила гнездо. Сначала в цветочном горшке появилось пять яиц. Утка практически не отлучалась от гнезда, и вскоре появилось ещё шесть яиц. 11 пушистых утят вылупились 13 мая. Жильцы следили за ситуацией, а при появлении утиного семейства помогли освоиться в ближайшем водоёме. Птенцы вместе с мамой-уткой пустились в первое плавание», – отметили в администрации.Там отметили, что в прошлом году утка также свила гнездо в цветочном горшке на балконе жилого комплекса. Тогда на свет появились 10 здоровых птенцов. Через некоторое время молодое утиное семейство пустилось в плавание по реке.
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Лора Луганская