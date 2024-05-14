В Химках приступили к ремонту асфальта на улице Панфилова и Юбилейном проспекте

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Дорожный ремонт стартовал в городском округе Химки, в настоящее время работы ведутся на участке Юбилейного проспекта и улице Панфилова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участки дорог, которые необходимо отремонтировать, выбрали с учетом пожеланий наших жителей», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.В администрации уточнили, что на Юбилейном проспекте ремонт проводится в районе пересечения с Молодёжным проездом и улицей Дружбы. Сейчас дорожники уже сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой.
Отмечается, что всего за этот сезон в округе Химки планируется отремонтировать семь автодорог общей протяжённостью более 10 километров. В частности, дорожное полотно обновят также на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице и на участках дорог рядом с деревнями Клушино, Веревское и Покров.
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Лев Каштанов