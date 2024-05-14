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В Химках приступили к ремонту асфальта на улице Панфилова и Юбилейном проспекте

14 мая 2024, 14:25
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Дорожный ремонт стартовал в городском округе Химки, в настоящее время работы ведутся на участке Юбилейного проспекта и улице Панфилова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участки дорог, которые необходимо отремонтировать, выбрали с учетом пожеланий наших жителей», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.
В администрации уточнили, что на Юбилейном проспекте ремонт проводится в районе пересечения с Молодёжным проездом и улицей Дружбы. Сейчас дорожники уже сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой.



Отмечается, что всего за этот сезон в округе Химки планируется отремонтировать семь автодорог общей протяжённостью более 10 километров. В частности, дорожное полотно обновят также на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице и на участках дорог рядом с деревнями Клушино, Веревское и Покров.

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#химки
#дмитрий волошин
#дороги
В городском округе Пушкино реконструируют ВЗУ в поселке Лесной
14 мая 2024, 14:45

Фото: телеграмм губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил поселок Лесной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
С прошлого года жители поселка жаловались на на качество воды.

«Мы реконструируем ВЗУ и установим здесь станцию водоподготовки. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше — в 2026 году. Так более 10 тыс. жителей поселка смогут пользоваться чистой водой», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также ремонтные работы коснутся трех ВЗУ — в Пушкино, двух — в пос. Правдинский и по одному — в поселках Тарасовка и Левково. До конца этого года почти на всех будет установлено оборудование для очистки воды.

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#взу
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Москвичам раскрыли, когда в городе наступит тепло
Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве к выходным
14 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.
«Погода большую часть недели будет определяться антициклоном. Установится малооблачная погода с минимумом осадков. Дождей стоит ждать к концу недели, к пятнице. Что касается температуры, то с каждым днём на 1-2°С градуса будет теплее. <…> К выходным стоит ждать 16-21°С», — отметил в беседе с RT Ильин.

При этом в Подмосковье в ночь на среду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

«Заморозки. Период предупреждения – с 23:00 14 мая до 8:00 15 мая», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.

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#заморозки
#ночь
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У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб
SHOT: у арестованного кадровика Кузнецова нашли дачу за 200 млн руб
14 мая 2024, 14:35

Фото: Istock/VvoeVale

Арестованный начальник Управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов владеет дачей за 200 миллионов рублей.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Также у экс-чиновника есть несколько квартир. При этом 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, были найдены у него в загородном доме.

Двухэтажный дом находится в элитном коттеджном поселке в Истринском районе на Новорижском шоссе. Участок — 15 соток, площадь здания 1,5 тысячи квадратов, сообщает канал.

Также в распоряжении экс-начальника есть две квартиры. Одна находится в Хамовниках, вторая — на улице Генерала Глаголева. Кроме этого, он владеет BMW X5 XDRIVE30D. Сегодня она стоит около трех миллионов рублей.

На сегодняшний день Кузнецов находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере.

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#минобороны рф
#арест
#дача
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В Мытищах достроили детсад на 250 мест и введут в эксплуатацию в июне
14 мая 2024, 14:30

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищах завершили строительство детского сада на улице Колпакова, готового принять 250 воспитанников. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Все основные строительные работы уже завершены. Внутри здания идут пусконаладочные работы, там устанавливают мебель. На финальной стадии благоустройство прилегающей территории», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Ввести объект в эксплуатацию планируют в июне.

В трёхэтажном здании площадью 3,5 тыс. кв. м разместили групповые ячейки с игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, буфетами и санузлами, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога.

По словам Купецкой, долгожданное дошкольное учреждение возведено по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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#мытищи
#юлия купецкая
#детские сады
#строительство
#московская область
#подмосковье
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В Красногорске заработал центр для животных «Лохматые ангелы»
14 мая 2024, 13:56

Фото: Артём Мишуков

В Красногорске работает центр благополучия животных «Лохматые ангелы». Об этом сообщил корреспондент.
Центр строился с 2022 года и на сегодняшний день он приютил уже 37 собак и двух енотов — Микки и Тимошу.

«К нам очень много приезжает людей, часто есть желающие из школ, что очень приятно. И это несмотря на то, что центр ещё официально не открыт, не функционирует в полном объеме. Идёт строительство,но ученики четыре-пять местных школ уже приезжали. Класс одной из таких школ построил домик для енотов — лазилки. Ученики прямо с трудовиком разработали проект самостоятельно и всё это сделали своими руками», — поделилась руководитель региональной общественной организации «Экология человека» Татьяна Королёва.

Также за животными приезжают ухаживать и выгуливать их волонтеры, которые помогают и с уборкой на территории центра.

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#волонтеры
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#приют
#красногорск
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На дорогах Подмосковья ликвидировали около 100 тысяч ям
14 мая 2024, 13:23

Фото: iStock/Radnatt

Около 100 тысяч дефектов покрытия ликвидировали на дорогах Московской области в рамках весенней генеральной уборки дорожной сети, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональной и муниципальной сети в приоритетном порядке устраняли дефекты покрытия – ликвидировали порядка 100 тысяч ям. За день в среднем ремонтировалось по три тысячи дефектов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве добавили, что в ходе генеральной уборки было вымыто более 12 тысяч и покрашено свыше девяти тысяч автобусных остановок, а также вымыто около 28 тысяч километров проезжей части, более пяти тысяч километров тротуаров и две тысячи километров ограждений.

Кроме того, от мусора было очищено более 39 тысяч километров полос отвода, отремонтированы светофоры, дорожное освещение, ограждения и знаки.

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#подмосковье
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В Наро-Фоминске прошло совещание по вопросам благоустройства и соцподдержки
14 мая 2024, 12:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске состоялось еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили план работы на текущую неделю. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В рамках еженедельного совещания были подняты вопросы жителей по темам благоустройства экологии, социальной поддержки и культурно-массовым мероприятиям.

«Территориальные управления проконтролируют работу по ямочному ремонту в Наро-Фоминском городском округе. Теплоснабжающим организациям управляющих компаний нужно пересмотреть график останова котельных, приступить к подготовке к отопительному периоду 2024-2025», — подчеркнул замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.

В Общественной Приёмной органов исполнительной власти 15 мая пройдет личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников СВО. Также в рамках подготовки ко дню города была подготовлена праздничная программа и афиши.

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#график
#сво
#наро-фоминск
#администрация
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ЕГЭ в этом году в Подмосковье будут сдавать около 39 тысяч человек
14 мая 2024, 12:34

Фото: iStock/Chinnapong

Около 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в текущем году в Московской области, 34 тысячи из них — выпускники, об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Всего в этом году ЕГЭ (в регионе — прим. ред.) сдадут около 39 тысяч человек, из которых порядка 34 тысяч – выпускники подмосковных школ. Всего в Московской области будет работать 264 пункта сдачи ЕГЭ», — сказал Брынцалов.
Он напомнил, что ЕГЭ в этом году пройдёт по новым правилам: один экзамен по любому из предметов можно будет пересдать до начала приёмной кампании в вузах. При этом надо иметь в виду, что при пересдаче первый результат экзамена аннулируются — вне зависимости от того, хуже он был или лучше.

Отмечается, что самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году в Московской области стали иностранные языки, информатика и обществознание.

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#егэ
#мособлдума
#игорь брынцалов
#экзамены
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Рэпер Vacío, обещавший пойти в армию после голой вечеринки, сбежал из России
Рэпер Vacío сбежал из России
14 мая 2024, 12:12

Фото: iStock/inewsistock

Рэпер Vacío (Николай Васильев) не явился в военкомат, оказалось, что он спешно покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник в окружении артиста.
Согласно сообщению, молодой человек улетел из России в США. По словам его знакомого, VACÍO расстроился из-за маленьких просмотров его последнего клипа и решил, что в России его не любят, и он не может ответить родине тем же.

Издание уточняет, что рэпер опубликовал свой последний клип на трек «Дорама» две недели назад. За это время он набрал всего 22 тысячи просмотров.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Попов пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.

Военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Васильева негодным для военной службы. Однако столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию. Туда он должен был отправиться во время весеннего призыва текущего года.

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#военкомат
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