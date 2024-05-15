Глава Химок Волошин поздравил «НПО Энергомаш» с 95-летием и наградил сотрудников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в праздновании 95-летия «НПО Энергомаш». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Коллектив поздравили также представители Роскосмоса.
Химкинское научно-производственное объединение – старейшее предприятие ракетной двигателестроительной отрасли. Оно начало работать 15 мая 1929 года.
Он вручил сотрудникам благодарственные письма, почётные грамоты и знаки отличия. Всего были отмечены 20 энергомашевцев.
Уникальные технические решения 1950-х годов позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая 4 октября 1957 года вывела первый рукотворный спутник на околоземную орбиту. Те же двигатели обеспечили полёт 12 апреля 1961 года первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
За всю историю «НПО Энергомаш» в его стенах создали около 60 модификаций жидкостных ракетных двигателей как для космических ракет-носителей, так и для боевых баллистических ракет, ставших ракетно-ядерным щитом России.
Читайте также:
Глава Химок обсудил с председателями СНТ округа актуальные вопросы
В Химках приступили к ремонту асфальта на улице Панфилова и Юбилейном проспекте
В Химках утка вывела птенцов на балконе жилого дома
«Качество, надёжность и ответственность формируют в первую очередь сами люди. Именно коллектив сегодня является главным капиталом «НПО Энергомаш» и мне очень приятно, что большая часть сотрудников здесь – наши химчане. Впереди у вас новые масштабные цели. Желаю успеха на звёздном пути», – сказал Волошин, выступая на торжественном мероприятии.
Он вручил сотрудникам благодарственные письма, почётные грамоты и знаки отличия. Всего были отмечены 20 энергомашевцев.
Уникальные технические решения 1950-х годов позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая 4 октября 1957 года вывела первый рукотворный спутник на околоземную орбиту. Те же двигатели обеспечили полёт 12 апреля 1961 года первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
«Научная школа, традиции и ответственное отношение к своим обязанностям помогают воплощать в жизнь важные и уникальные проекты. Наша задача – не только сохранить научную и интеллектуальную школу, но и приумножить эти достижения», – заявил гендиректор «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.Как напомнили в администрации, двигатели химкинского предприятия обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», который прошёл на космодроме Восточный в этом году в канун Дня космонавтики. «Ангара-А5» доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».
За всю историю «НПО Энергомаш» в его стенах создали около 60 модификаций жидкостных ракетных двигателей как для космических ракет-носителей, так и для боевых баллистических ракет, ставших ракетно-ядерным щитом России.
Читайте также:
Глава Химок обсудил с председателями СНТ округа актуальные вопросы
В Химках приступили к ремонту асфальта на улице Панфилова и Юбилейном проспекте
В Химках утка вывела птенцов на балконе жилого дома
Лора Луганская