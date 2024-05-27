Глава Химок Волошин обсудил благоустройство ЖК «Маяк» с жителями

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин обсудил с жителями ЖК «Маяк» вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жители попросили высадить деревья у школы на улице Юннатов и благоустроить набережную у канала имени Москвы. Они предложили установить дополнительные скамейки, отремонтировать плитку и ограждения.
Запланированное благоустройство завершат до конца лета.
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«Приведём в порядок набережную и запланируем дополнительное озеленение на улице Юннатов», – ответил Волошин.
Запланированное благоустройство завершат до конца лета.
«Нам не безразлична территория, где проводим время мы и наши дети. Участие в озеленении примем с удовольствием всем двором», – пообещала химчанка Наталия Поправко.Обсудили также модернизацию канализационно-насосной станции ЖК «Маяк». Жители жаловались на перебои в её работе, из-за которых происходили изливы. Для решения проблемы заменили насосы и начали монтаж расширительной камеры с фильтрационными сетками.
«Был приятно удивлён, потому что диалог получился очень продуктивным. Такой формат позволяет напрямую обращаться к главе. Видно, что он сам болеет за город», – сказал житель ЖК «Маяк» Сергей Широков.Также специалисты МБУ «ХимСпас» очистили залив у жилого комплекса и прилегающую к нему территорию.
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Лора Луганская