Глава Химок Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году 188 учеников завершили обучение в Центральной детской школе искусств в Химках. На сегодняшний день в школе реализуют 16 творческих программ и обучается 2200 детей.
В рамках торжественной церемонии глава вручил свидетельства об окончании ЦДШИ десяти ребятам, которые являются лауреатами престижных конкурсов.
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«ЦДШИ в Химках входит в число лучших в стране, выпускники школы ежегодно поступают в престижные профильные вузы, работают в лучших оркестрах и творческих коллективах страны, достойно представляют российскую культуру на мировых площадках», — подчеркнул Дмитрий Волошин.
В рамках торжественной церемонии глава вручил свидетельства об окончании ЦДШИ десяти ребятам, которые являются лауреатами престижных конкурсов.
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Мира Полтева