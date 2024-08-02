Глава Химок Волошин принял участие в митинге к 94-летию ВДВ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В сквере Марии Рубцовой в Химках провели торжественный митинг по случаю 94-летия со дня образования Воздушно-десантных войск.
В нём принял глава муниципалитета Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с ним цветы к подножию воинского комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» возложили активисты «Единой России», волонтёры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и неравнодушные химчане.
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«Служить в ВДВ идут патриоты нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу Родину», – обратился Волошин к присутствующим.
Вместе с ним цветы к подножию воинского комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» возложили активисты «Единой России», волонтёры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и неравнодушные химчане.
«Проходил службу в Афганистане два года – c 1985 по 1987-й – в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами», – рассказал воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.В честь праздника депутаты городского округа провели серию патриотических мероприятий в рамках масштабного муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Тематические акции прошли в разных микрорайонах.
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Лора Луганская