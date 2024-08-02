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Глава Химок Волошин принял участие в митинге к 94-летию ВДВ

02 августа 2024, 17:10
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В сквере Марии Рубцовой в Химках провели торжественный митинг по случаю 94-летия со дня образования Воздушно-десантных войск.
В нём принял глава муниципалитета Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Служить в ВДВ идут патриоты нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу Родину», – обратился Волошин к присутствующим.


Вместе с ним цветы к подножию воинского комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» возложили активисты «Единой России», волонтёры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и неравнодушные химчане.
«Проходил службу в Афганистане два года – c 1985 по 1987-й – в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами», – рассказал воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.
В честь праздника депутаты городского округа провели серию патриотических мероприятий в рамках масштабного муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Тематические акции прошли в разных микрорайонах.

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#московская область
Юбилей за 60 млн, поздравление от Баскова и дом в Британии: шикарная жизнь сенатора Савельева
В собственности сенатора Савельева был дом в Британии почти в 500 «квадратов»
02 августа 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Блинов

Задержанный по подозрению в организации убийства сенатор Дмитрий Савельев успел отличиться любовью к шикарной жизни. Он имеет дом в Великобритании и отдал в 2018 году 60 миллионов рублей за свой юбилей.
Также не ограничивала себя в расходах и его жена, сообщает телеграм-канал Mash. В 2019 году она тратила по 20-30 миллионов за вечер. Например, в круглую сумму обошлось празднование юбилея Ольги Савельевой в элитном банкетном холле Barvikha luxury village под названием «Цвет настроения красный». На празднике выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн, вёл мероприятие Вячеслав Манучаров. За вечер именинница успела сменить пять ярко-красных нарядов. Обошлась вечеринка в 10 миллионов рублей.

В 2018 году сам сенатор отметил свой юбилей почти за 60 миллионов рублей. В числе прочих, его заглянули поздравить Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой.

Согласно налоговой декларации, за 2017 год Савельев заработал около 167 миллионов рублей. Он также задекларировал два земельных участка площадью 13 и 1,5 тысячи квадратных метров, шесть жилых помещений общей площадью 2 461 квадратный метр, а также дом в Англии площадью 489 квадратных метров.

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#дом
#юбилей
#праздник
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Дмитрий Волошин обсудил актуальные вопросы с жителями Новых Химок
02 августа 2024, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Выездную администрацию провёл глава городского округа Химки совместно с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой в Новых Химках, встреча с жителями была организована на территории лицея №12, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустройство, содержание домов и дворов, сфера ЖКХ — все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок мы провели 34 выездные администрации. По итогам этой работы специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», — отметил Дмитрий Волошин.
На выездной администрации в Новых Химках жители подняли вопросы по капремонту кровли и подвала одного из домов, о состоянии труб и пр. Участники отметили, что формат выездных администраций очень удобен, так как можно напрямую пообщаться с ответственными лицами и специалистами.

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#химки
#дмитрий волошин
#выездная администрация
#жкх
#благоустройство
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В Лотошине оборудовали площадку для крупногабаритного мусора
02 августа 2024, 16:34

Фото: Владимир Останин

Площадку для размещения мусорного контейнера на восемь кубометров оборудовали на Центральной улице рабочего посёлка Лотошино, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Дополнительная площадка организована на уже имеющейся точке для сбора мусора. Ранее крупногабаритный мусор там выбрасывали в обычные баки, не предназначенные для таких предметов, либо просто оставляли рядом с контейнерами, из-за чего формировались мусорные навалы.

«Сделали огороженную листами из профнастила площадку, по согласованию с Рузским региональным оператором в ближайшие дни здесь будет установлен большой восьмикубовый контейнер, куда жители могут выбрасывать крупногабаритный мусор», — рассказал директор муниципального учреждения «Благоустройство» Сергей Бондарчук.
Местные жители отмечают, что потребность в месте, куда можно выбрасывать крупногабаритный мусор, появилась давно. Теперь этот запрос будет удовлетворён.

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#мусор
#контейнеры
#лотошино
#мусорный оператор
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Юрист Соловьёв раскрыл условия, при которых могут обвинить в госизмене
Юрист Соловьёв: Обвинить в госизмене могут в четырёх случаях
02 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/ronstik

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.
Среди них специалист назвал шпионаж и выдачу гостайны.

«Обвинение в госизмене может быть предъявлено только гражданину РФ в четырёх случаях: шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника, оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», — прояснил в беседе с RT Соловьёв.

До этого член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что недовольный некачественными услугами отеля турист при судебных тяжбах не сможет аппелировать к отзывам в Интернете.

«Если человек получает некачественную услугу, он обращается не к площадкам с отзывами, а в суд. Если человек получил не ту услугу, которую ему обещали, тогда надо зафиксировать несоответствие услуг тому, что было заявлено отелем, написать претензию и пойти в суд. Основанием для такого разбирательства будет именно договор туриста с отелем, а не отзывы с Сети», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.

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#государство
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На дорогах Московской области установили около 2 тыс. катафотов
02 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/ronstik

Около двух тысяч световозвращателей-катафотов установили на региональных дорогах в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Такие элементы создают световой эффект, благодаря чему привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на встречную полосу на участках вне населённых пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где произошли ДТП с летальным исходом», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что наибольший объём работ по установке катафотов был выполнен округах Талдомский, Дмитровский и Истра. Кроме того, световозвращатели установили в Щёлкове, Балашихе, Шатуре, Егорьевске, Черноголовке, Наро-Фоминске, Сергиево-Посадском, Рузском и Одинцовском округах.

Катафорты в Подмосковье устанавливают в рамках реализации национального проекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#нацпроекты
#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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В Павловском Посаде провели торжественный митинг в честь Дня ВДВ
02 августа 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Торжественный митинг, посвящённый 94-й годовщине создания воздушно-десантных войск страны, провели в Павловском Посаде, мероприятие состоялось у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поздравляю всех, кто причастен к этому празднику – ветеранов Воздушно-десантных войск, тех, кто сегодня служит в рядах ВДВ, находится в запасе, а также их семьи. Солдаты и офицеры подразделений ВДВ всегда стоят на передовых рубежах, защищают интересы нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!» — сказала на митинге исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Наталья Золина.
В завершении мероприятия присутствующие почтили минутой молчания погибших российских бойцов и возложили цветы к памятнику.

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#павловский посад
#патриотизм
#митинг
#вдв
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Химик Дорохов заявил об опасности купания в фонтанах в день ВДВ
02 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/Lecneo

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что в городских фонтанах обитают различные микроорганизмы, включая вирусы, паразиты, бактерии.
Такие микроорганизмы могут вызвать серьёзные заболевания. Поэтому специалист предостерёг от купания в таких местах в день ВДВ.

«Городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и паразиты. Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющиеся в них», — пояснил в беседе с RT химик.

До этого стало известно, как десантники Кемерова встретили День ВДВ. Так, торжественное празднование началось у Вечного огня на Весенней улице. Как пишет «Сiбдепо», в церемонии возложения цветов приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участники СВО, представители ветеранских организаций, духовенства и юнармейцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с юбилеем 45-ю бригаду спецназа ВДВ, сформированную 30 лет назад в подмосковной Кубинке на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона спецназа.

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#ветераны
#традиции
#вдв
#бездомные заболевания
#люди
#вирусы
#праздник
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Байден посоветовал 12-летней дочери Курмашевой не заводить отношений до 30 лет
02 августа 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден поздравил 12-летнюю дочь освобожденной российской журналистки Алсу Курмашевой с днем рождения и посоветовал не связываться с мужчинами, пока ей не исполнится 30 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Никаких серьезных парней, пока тебе не исполнится 30», — посоветовал Байден девочке.

В ответ девочка нервно посмеялась.

Курмашева является сотрудницей признанного в РФ иноагентом медиа «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны.

Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#байден
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Стало известно, о чём чаще всего ностальгируют россияне
Опрос: Россияне скучают по детству
02 августа 2024, 15:37

Фото: iStock/ilona titova

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что чаще всего россияне ностальгируют со временем детства.
Такой ответ дали 65,4% опрошенных.

«Школа вызывает эти эмоции у 53,5%, летние каникулы — у 52,7%. Ностальгируют участники исследования о беззаботной молодости, студенчестве, больших семейных праздниках, первой любви, друзьях, с которыми потеряли контакты, первом месте работы, детстве собственных детей», — приводит RT результаты исследования.

Кроме этого, респонденты отмечали, что скучают по отпуску, старому месту жительства и первом автомобиле.

А исследование «Авито Услуги» показало, что спрос на семейные фотосессии в Москве с начала лета этого года увеличился в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«На платформе заметно вырос спрос на услуги по организации семейных фотосессий – в 13 раз. Фотографы чувствуют запрос москвичей на услугу и охотнее выходят на рынок. В это время года доступна не только студийная фотосессия, но и съёмка на улице. Поэтому многие пары приходят к фотографам с запросом на фотосессию в стиле love story», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.

Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.

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