Глава Химок Волошин провел встречу с жителями Лунёвского

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел прием жителей в рамках работы выездной администрации в поселении Лунёвское. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Вопросы, с которыми обратились химчане, затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и соцподдержки.
Житель деревни Паршино попросил устроить новую контейнерную площадку из-за того, что ближайшая находится в двух километрах. Работы пообещали выполнить до 15 августа. А житель деревни Веревское пожаловался на забор, мешающий проезду к пожарному пруду, и попросил включить поселение в программу социальной газификации.
Следующий прием профильные специалисты проведут 4 июля.
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«Всего свои обращения оставили 76 жителей.С начала года в Химках провели уже 25 выездных администраций. Специалисты профильных подразделений и ведомств приняли в работу свыше 1300 обращений жителей, большую часть из которых уже решили», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Житель деревни Паршино попросил устроить новую контейнерную площадку из-за того, что ближайшая находится в двух километрах. Работы пообещали выполнить до 15 августа. А житель деревни Веревское пожаловался на забор, мешающий проезду к пожарному пруду, и попросил включить поселение в программу социальной газификации.
Следующий прием профильные специалисты проведут 4 июля.
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Мира Полтева