Химкинские школьники стали призерами финала всероссийской олимпиады

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Восемь школьников из Химок стали победителями и призёрами финала всероссийской олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году в олимпиаде приняли участие 7,8 миллионов учащихся из всех уголков нашей страны.
Победителем финала по русскому языку стала выпускница лицея №15 Варвара Осипович. Призёрами стали Александр Даньшин из Аэрокосмического лицея, Софья Михненко и Камилла Бирюкбаева из лицея №15, Иван Часовских из школы №14, а также Агния Челокиди, Ольга Зимарина и Дмитрий Ушков из школы «Триумф».
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«В городском округе Химки 15 учеников приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В числе победителей и призёров – восемь химчан. Вместе с ними призовые места также заняли свыше 3000 учащихся из 79 регионов России», — поделились в пресс-службе.
Победителем финала по русскому языку стала выпускница лицея №15 Варвара Осипович. Призёрами стали Александр Даньшин из Аэрокосмического лицея, Софья Михненко и Камилла Бирюкбаева из лицея №15, Иван Часовских из школы №14, а также Агния Челокиди, Ольга Зимарина и Дмитрий Ушков из школы «Триумф».
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Мира Полтева