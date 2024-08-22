В Химках состоялся гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Гала-матч легенд футбольных клубов «Спартак» и «ЦСКА» провели на стадионе «Родина» в Химках в рамках турнира «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Радует, что инициатором этого турнира является губернатор Андрей Воробьёв. В Химках созданы все условия для проведения игры на высшем уровне», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.В товарищеском гала-матче от ЦСКА приняли участие Игорь Аксенов, Алан Дзагоев, Александр Гришин, Алексей Березуцкий, Дмитрий Карсаков, Ролан Гусев, Олег Корнаухов и Владимир Габулов. За «Спартак» на поле вышли Никита Баженов, Александр Филимонов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Самедов и Александр Ширко. Определить победителя в основное время игры не удалось, поэтому матч завершился серией пенальти. В итоге победу одержал «Спартак» со счётом 7:6.
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