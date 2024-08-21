В Химках определили победителя и призёров «Кубка Игоря Акинфеева»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Столичная юношеская команда «Локомотив» выиграла ежегодный турнир начинающих звёзд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева. Он завершился» в Химках, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Второе место занял подмосковный «Мастер-Сатурн», а бронзу получили футболисты СШОР «Зенит». Одновременно с соревнованиями прошёл турнир «Кипербол» и «Кибербатл».
Традиционный детский футбольный турнир прошёл в четыре дня на стадионах «Новые Химки» и «Родина». В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», «Мастер-Сатурн», московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. За первое место боролись «Мастер-Сатурн» и «Локомотив». Игра закончилось серией пенальти. За третье и четвёртое места конкурировали «Зенит» и «Химки», матч завершился в пользу «Зенита» – 4:0. Награды лучшим командам вручил почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Команды также разыграли между собой «Кубок Кипербола». Чемпионом стал «Локомотив». Ребята обыграли «Аланию» со счётом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы.
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«Кубок собрал команды от Калининграда до Владивостока. Прилетели даже спортсмены из Азии и новых регионов России. Это колоссальная радость для детей. В том году обещали, что он будет крутым. Думаю, что дети и зрители убедились в этом. Мы запланировали экскурсии для спортсменов, команды поехали в Кремль и насладились московскими красотами. Ребятам хочу сказать, чтобы они не останавливались, если им нравится заниматься футболом. Они должны поставить себе цель – быть на вершине всегда», – сказал Акинфеев.
Традиционный детский футбольный турнир прошёл в четыре дня на стадионах «Новые Химки» и «Родина». В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», «Мастер-Сатурн», московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. За первое место боролись «Мастер-Сатурн» и «Локомотив». Игра закончилось серией пенальти. За третье и четвёртое места конкурировали «Зенит» и «Химки», матч завершился в пользу «Зенита» – 4:0. Награды лучшим командам вручил почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Команды также разыграли между собой «Кубок Кипербола». Чемпионом стал «Локомотив». Ребята обыграли «Аланию» со счётом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы.
«Рады, что турнир расширяется. Каждый, кто приехал к нам, – уже победитель. Сегодня – это один из лучших турниров России среди детских команд», – отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.Первый «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских футбольных клубов Подмосковья прошёл в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская