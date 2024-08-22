Глава округа Волошин проверил подготовку к отопительному сезону в Новых Химках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону в микрорайоне Новые Химки проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подготовка к зимнему сезону требует большой ответственности и слаженной работы всех служб. Поэтому мы контролируем этот процесс на всех этапах. Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения», — отметил Дмитрий Волошин.В настоящее время в Новых Химках работы ведутся у домов №№72 и 74 по Юбилейному проспекту: здесь перекладывают магистральную теплотрассу, чтобы обеспечить надёжную работу теплового пункта.
Подготовка к отопительному сезону ведётся и в других районах Химок, всего в округе до начала холодов будет заменено около 20 километров теплосетей.
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