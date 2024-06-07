Глава Химок Волошин проверил ход благоустройства лесопарка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Второй этап благоустройства начался в Химкинском лесопарке, ход работ проверил глава городского округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Химкинский лесопарк — это самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача — провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка», — отметил Дмитрий Волошин.В рамках второго этапа благоустройства Химкинского лесопарка планируется очистить расположенные там пруды, обустроить систему водоотведения, проложить лыжероллерную трассу и установить входные группы. Работы завершат осенью текущего года.
В администрации округа напомнили, что в ходе первого этапа благоустройства в лесопарке привели в порядок территорию площадью около 50 га, установили детский городок, лавочки, уличное освещение, организовали площадку для выгула собак и проложили пять километров тропиночной сети.
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