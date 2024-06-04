В Подмосковье обустроили около 180 пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
176 дорожек благоустроили в Московской области с начала года в ходе реализации программы развития пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала текущего года в рамках мероприятия «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» в Подмосковье благоустроено 176 дорожек. Сейчас работы идут с опережением графика в трёх городских округах: Реутове, Можайском и Сергиево-Посадском», — отметил глава Минчистоты региона Владислав Мурашов.Он добавил, что при выборе объектов благоустройства решающее значение имело мнение местных жителей.
Всего в регионе планируется обустроить свыше 470 пешеходных дорожек.
Перечень адресов, по которым проводятся работы, размещён на сайте министерства.
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