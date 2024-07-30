В Жуковском капитально отремонтируют больницу

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт главного лечебного корпуса больницы проведут в городском округе Жуковский, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию будущего капитального ремонта и провести работы по масштабному обновлению четырёхэтажного здания больницы», — говорится в сообщении.Отмечается, что больница была построена в 1985 году. Капитальный ремонт должен быть завершён в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 4 миллиарда 189 миллионов 863 тысячи рублей, заявки принимаются до 14 августа. Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области.
Читайте также:
В Дрезне завершают капитальный ремонт детсада
В Клину капитально отремонтируют гимназию имени Татищева
В Щёлкове идёт масштабный капремонт теплосетей и котельных к зиме
Лев Каштанов