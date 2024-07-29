В Дрезне завершают капитальный ремонт детсада

Фото: Ольга Сычёва
Капитальный ремонт детского сада, построенного более 50 лет назад, завершают в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа, ввести обновлённое здание в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
В ходе капремонта были усилены несущие конструкции здания.
Он также сообщил, что началось благоустройство и озеленение прилегающей к детскому саду территории. Там организуют отдельные зоны с верандами для игр и прогулок для всех девяти групп воспитанников.
Всего в работах ежедневно участвуют около 40 человек.
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«В настоящее время на объекте ведутся кровельные работы, делаем заливку между первым и вторым этажами, выкладываем плиткой входные группы и туалеты, монтируем металлические перила лестниц», — рассказал прораб Александр Ерёмин.
Он также сообщил, что началось благоустройство и озеленение прилегающей к детскому саду территории. Там организуют отдельные зоны с верандами для игр и прогулок для всех девяти групп воспитанников.
Всего в работах ежедневно участвуют около 40 человек.
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Лев Каштанов